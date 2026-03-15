Sconfitta della Roma nello scontro diretto per la Champions League contro il Como , al Sinigaglia termina 2-1 . Gian Piero Gasperini è intervenuto su Sky Sport e ha commentato la prova della sua squadra: "In difesa stiamo recuperando giocatori che hanno avuto parecchi acciacchi. Quando gli avversari mettono della gente fresca in attacco, un po' subiamo . Questa è una situazione che dovevamo fare meglio. E poi dopo l'altra, quella di Malen che avrebbe potuto servire Pellegrini, è stato veramente un peccato perché era una situazione veramente che poteva riportarci in vantaggio". Poi Gasperini guarda le immagini e commenta l'espulsione di Wesley : " Questo non è niente . Poi ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche. Si sposta, addirittura. Sicuramente è un episodio che cambia la partita. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni , quindi sicuramente sono anche molto cercate. Un po' troppo. Però questo è diventato il calcio, lo sappiamo, no? Si è già detto tante volte e non è il caso oggi, che siamo coinvolti, entrare nel merito. Oggi non entro nel merito. Ne ho parlato in altri momenti ".

"Questi ragazzi sono straordinari"

Successivamente Gasperini elogia la sua squadra: "Questi ragazzi stanno dando veramente il massimo anche in situazioni di difficoltà. Sappiamo di essere in un momento decisivo, ma soprattutto non posso rimproverare nulla alla volontà e alla voglia di fare di questi ragazzi. Non ci sta girando bene. Domenica a Genova c'era un rigore clamoroso per noi per andare sul 2-1, poi invece abbiamo perso la partita. Oggi è successo qualcosa di simile. Dobbiamo reggere perché in questi momenti è così. Giovedì sappiamo di avere un'altra partita molto importante, poi ancora domenica e poi ci sarà la sosta. Il campionato è ancora lungo, ci sono nove partite. Quello che non siamo riusciti a raccogliere magari in queste ultime due giornate lo potremo raccogliere tra aprile e maggio". In chiusura Gasperini parla delle rotazioni dei calciatori che ha sempre fatto nel corso della sua carriera: "A Roma ho dovuto adattarmi molto di più a differenza di altri anni. Non ho sempre potuto fare questo con i cambi in attacco. Ci sono state delle difficoltà sicuramente a reperire giocatori necessari per farlo, però ci siamo adattati sempre bene da inizio anno su tutte le situazioni. Abbiamo costruito comunque una stagione importante, siamo in corsa per tutti i nostri obiettivi. Dobbiamo pensare a giovedì. È chiaro che certe situazioni noi dobbiamo gestirle diversamente per caratteristiche. Però ripeto, questi ragazzi sono straordinari. Sono straordinari per attaccamento, poi abbiamo comunque anche tantissimi giovani e magari in queste situazioni qui paghiamo un po'. Però il campionato è ancora lungo, giovedì abbiamo una partita importante sul nostro campo e faremo di tutto per superare il turno".