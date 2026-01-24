Si aggiungono infortunati alla già ricca lista di Conte. Milinkovic-Savic è alle prese con un problema muscolare, al suo posto il rientrante Meret. Gutierrez largo a destra con Spinazzola dall'altra parte, in avanti ancora Vergara ed Elmas in appoggio a Hojlund. Spalletti dovrebbe rilanciare Conceicao dall'inizio, fuori Miretti rispetto alle ultime uscite. McKennie alle spalle di David. Juventus-Napoli è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in in streaming su NOW)
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Juventus
4-2-3-1: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
- Spalletti verso la conferma dell'assetto delle ultime settimane, ma con una novità
- Sulla linea dei trequartisti è pronto a tornare dall'inizio Conceicao a destra, con McKennie spostato al centro e Miretti in panchina
- Intoccabile Yildiz a sinistra, David ancora in vantaggio su Openda
La probabile formazione del Napoli
3-4-2-1: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte
- Uomini quasi contati per Conte. Ci sarà però anche il neo-acquisto Giovane dal Verona: partirà dalla panchina, così come Lukaku
- Avanti ancora Vergara ed Elmas dietro a Hojlund
- In difesa arretra Di Lorenzo, a destra gioca così Gutierrez con Spinazzola dall'altra parte. Buongiorno perno centrale della retroguardia al posto di Rrhamani