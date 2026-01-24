Offerte Sky
Probabili formazioni di Juventus-Napoli

Serie A

Si aggiungono infortunati alla già ricca lista di Conte. Milinkovic-Savic è alle prese con un problema muscolare, al suo posto il rientrante Meret. Gutierrez largo a destra con Spinazzola dall'altra parte, in avanti ancora Vergara ed Elmas in appoggio a Hojlund. Spalletti dovrebbe rilanciare Conceicao dall'inizio, fuori Miretti rispetto alle ultime uscite. McKennie alle spalle di David. Juventus-Napoli è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in  in streaming su NOW)

Probabili Formazioni

Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Ala destra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Ala sinistra
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Centravanti

La probabile formazione della Juventus

4-2-3-1: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Spalletti verso la conferma dell'assetto delle ultime settimane, ma con una novità
  • Sulla linea dei trequartisti è pronto a tornare dall'inizio Conceicao a destra, con McKennie spostato al centro e Miretti in panchina 
  • Intoccabile Yildiz a sinistra, David ancora in vantaggio su Openda
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Difensore centrale di destra
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale sinistra
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
Trequartista
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Trequartista
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Centravanti

La probabile formazione del Napoli

3-4-2-1: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte

  • Uomini quasi contati per Conte. Ci sarà però anche il neo-acquisto Giovane dal Verona: partirà dalla panchina, così come Lukaku
  • Avanti ancora Vergara ed Elmas dietro a Hojlund
  • In difesa arretra Di Lorenzo, a destra gioca così Gutierrez con Spinazzola dall'altra parte. Buongiorno perno centrale della retroguardia al posto di Rrhamani

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Lecce-Lazio

guida tv

La partita Lecce-Lazio della 22^ giornata di Serie A, si gioca sabato 24 gennaio alle ore 20.45 e...

Conceiçao: "Voglio vincere titoli e fare più gol"

juventus

In un’intervista a SportTV Portogallo, l’attaccante ha parlato della voglia di vincere sua e del...

Dove vedere Fiorentina-Cagliari

guida tv

La partita tra Fiorentina e Cagliari della 22^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 gennaio...

Allegri: "Per la Champions siamo in 4 per 3 posti"

MILAN

Vigilia in casa rossonera verso il big match di domenica alle 20.45 all'Olimpico: "Dovremo fare...

Morto Nazzareno Canuti, vinse scudetto Inter 1980

LUTTO

A 70 anni è scomparso l'ex difensore Nazzareno Canuti, soprannominato 'Nazza'. Cresciuto nel...
