Si aggiungono infortunati alla già ricca lista di Conte. Milinkovic-Savic è alle prese con un problema muscolare, al suo posto il rientrante Meret. Gutierrez largo a destra con Spinazzola dall'altra parte, in avanti ancora Vergara ed Elmas in appoggio a Hojlund. Spalletti dovrebbe rilanciare Conceicao dall'inizio, fuori Miretti rispetto alle ultime uscite. McKennie alle spalle di David.