Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 22^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 24 gennaio, si scende in campo per la 22^ giornata di campionato. Alle 20.45 Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 22^ giornata di Serie A. Si inizia alle 15.00 con Como-Torino e si prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Cagliari. La sera, alle 20.45, è il momento di Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento Lorenzo Minotti; inviati Francesco Modugno e Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Fernando Orsi e Marco Bucciantini.

 

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 24 gennaio

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino
  • ore 15.00: Como-Torino su DAZN 1 
  • ore 18.00: Fiorentina-Cagliari su DAZN 1 
  • dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fernando Orsi, Marco Bucciantini
  • alle 20.45: LECCE-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti; inviati Francesco Modugno e Matteo Petrucci
  • ore 20.45: Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW 

