Sono tre gli appuntamenti del sabato della 22^ giornata di Serie A. Si inizia alle 15.00 con Como-Torino e si prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Cagliari . La sera, alle 20.45, è il momento di Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento Lorenzo Minotti; inviati Francesco Modugno e Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Fernando Orsi e Marco Bucciantini.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.