Oggi, domenica 25 gennaio, si scende in campo per la 22^ giornata di Serie A. Alle 18.00 appuntamento con il terzo scontro diretto tra big della stagione su Sky, con la grande classica del calcio italiano Juventus-Napoli. L’incontro dell’Allianz Stadium di Torino sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città

La domenica della 22^ giornata di Serie A si apre alle 12.30 con Sassuolo-Cremonese e prosegue con un doppio appuntamento alle 15.00: Atalanta-Parma e Genoa-Bologna . Alle 18.00 è il momento del big match Juventus-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Francesco Cosatti, Giovanni Guardalà e Massimo Ugolini. L’incontro dell’Allianz Stadium di Torino avrà ampi pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città. Chiudono la domenica di campionato, alle 20.45, Roma e Milan .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Cristiana Buonamano con Fabio Quagliarella e Paolo Assogna ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Faouzi Ghoulam e Stefano Borghi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme ad Alessandro Biolchi, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Tavelli in compagnia, dalle 20, di Giancarlo Marocchi, Faouzi Ghoulam, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo (in collegamento da Torino); dalle 22.40 di Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Alessandro Florenzi, Stefano De Grandis e Valentina Mariani per gli aggiornamenti del mercato invernale. Lunedì sera, si riparte con Calciomercato - L’Originale dalle 22.45 in diretta da San Martino di Castrozza, in Trentino. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Fernando Orsi.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.