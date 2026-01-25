Il posticipo tra Verona e Udinese (lunedì alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) chiuderà il programma della 22^ giornata. Zanetti dovrà fare a meno di Mosquera: il colombiano non è stato convocato a causa di un risentimento muscolare, in attacco ci saranno Orban e Sarr. Runjaic, invece, oltre a Zaniolo e Piotrowski non potrà contare su su Buksa, Kamara e Modesto. Sulla corsia di sinistra torna Bertola, in avanti ancora Atta a supporto di Davis
Probabili Formazioni
Le scelte di Zanetti
VERONA (3-5-2) la probabile formazione: Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse, Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. All. Zanetti.
- In difesa Ebosse verso la conferma dal 1', confermato Lirola sulla corsia di destra
- Non convocato Mosquera: l'attaccante è stato fermato da un risentimento muscolare.
- In attacco ci saranno Orban e Sarr
Le scelte di Runjaic
UDINESE (3-5-1-1) la probabile formazione: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. All. Runjaic.
- Runjaic deve fare i conti con 5 assenze nella trasferta del "Bentegodi": oltre Zaniolo e Piotrowski, non ci saranno anche Buksa, Kamara e Modesto.
- Sulla corsia di sinistra torna Bertola dal primo minuto
- In avanti ci sarà ancora Atta sulla trequarti a supporto dell'unica punta Davis