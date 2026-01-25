Offerte Sky
Verona-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il posticipo tra Verona e Udinese (lunedì alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) chiuderà il programma della 22^ giornata. Zanetti dovrà fare a meno di Mosquera: il colombiano non è stato convocato a causa di un risentimento muscolare, in attacco ci saranno Orban e Sarr. Runjaic, invece, oltre a Zaniolo e Piotrowski non potrà contare su su Buksa, Kamara e Modesto. Sulla corsia di sinistra torna Bertola, in avanti ancora Atta a supporto di Davis

Probabili Formazioni

Verona
Simone Perilli
Simone Perilli
portiere
Verona
Tobias Slotsager
Tobias Slotsager
difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
difensore centrale di sinistra
Verona
Pol Lirola
Pol Lirola
esterno destro
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mezzala sinistra
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante
Verona
Amin Sarr
Amin Sarr
attaccante

Le scelte di Zanetti

VERONA (3-5-2) la probabile formazione: Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse, Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. All. Zanetti.

  • In difesa Ebosse verso la conferma dal 1', confermato Lirola sulla corsia di destra
  • Non convocato Mosquera: l'attaccante è stato fermato da un risentimento muscolare. 
  • In attacco ci saranno Orban e Sarr
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
mezzala sinistra
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
esterno sinistro
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
trequartista
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

Le scelte di Runjaic

UDINESE (3-5-1-1) la probabile formazione: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. All. Runjaic.

  • Runjaic deve fare i conti con 5 assenze nella trasferta del "Bentegodi": oltre Zaniolo e Piotrowski, non ci saranno anche Buksa, Kamara e Modesto.
  • Sulla corsia di sinistra torna Bertola dal primo minuto
  • In avanti ci sarà ancora Atta sulla trequarti a supporto dell'unica punta Davis

CALCIO: SCELTI PER TE