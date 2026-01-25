Il posticipo tra Verona e Udinese (lunedì alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) chiuderà il programma della 22^ giornata. Zanetti dovrà fare a meno di Mosquera: il colombiano non è stato convocato a causa di un risentimento muscolare, in attacco ci saranno Orban e Sarr. Runjaic, invece, oltre a Zaniolo e Piotrowski non potrà contare su su Buksa, Kamara e Modesto. Sulla corsia di sinistra torna Bertola, in avanti ancora Atta a supporto di Davis

