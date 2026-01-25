Offerte Sky
Yildiz, l'esultanza dopo il gol in Juve-Napoli: il VIDEO e il significato del gesto

juventus

Kenan Yildiz ha trovato il gol contro il Napoli e ha avuto nuovamente l'occasione per "sfoderare" la sua esultanza: la stella formata con le mani ed esibita dopo la rete del 2-0. Ma qual è il significato dietro questo gesto? Il motivo è legato al suo cognome. E spunta anche il tutorial sui social per replicare l'esultanza del numero 10...

JUVE-NAPOLI 3-0: HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

"Yildiz Mask" in azione durante Juve-Napoli. Dopo il gol del 2-0, il numero 10 bianconero ha esultato con il suo gesto: le mani incrociate a formare una stella. Un’esultanza che ha iniziato proprio all’andata contro il Napoli e che sta diventando virale. Il significato? In turco, Yildiz vuol dire "stella". Ed è stato lo stesso giocatore a spiegarla con alcuni tutorial online: si parte dal gesto di Spider-Man che lancia le ragnatele (una delle prime esultanze del talento turco), poi si incrociano le dita per creare una stella. Il gesto è andato subito virale ed è stato ripetuto dai tifosi: a Torino non si vedeva tanto hype dietro a un'esultanza dai tempi della Dybala Mask...

