Kenan Yildiz ha trovato il gol contro il Napoli e ha avuto nuovamente l'occasione per "sfoderare" la sua esultanza: la stella formata con le mani ed esibita dopo la rete del 2-0. Ma qual è il significato dietro questo gesto? Il motivo è legato al suo cognome. E spunta anche il tutorial sui social per replicare l'esultanza del numero 10...

