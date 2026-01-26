Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milinkovic-Savic, infortunio per il portiere del Napoli: stop di 15 giorni

napoli

Continua l'emergenza infortuni in casa Napoli, che perde Vanja Milinkovic-Savic per 15 giorni: il portiere serbo, che ha subito un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà il Chelsea in Champions League e la Fiorentina in campionato e proverà a recuperare per la trasferta di Genoa (7 febbraio)

NERES OPERATO: NEWS E TEMPI DI RECUPERO

Si allunga la lista infortunati in casa Napoli. L'ultimo ad aggiungersi è Vanja Milinkovic-Savic, che aveva già saltato il big match con la Juventus lasciando i pali al rientrante Meret. Il portiere serbo si è sottoposto a esami strumentali dopo il problema muscolare accusato nei giorni scorso: il responso, come recita il bollettino uscito sul sito del club, parla di "elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra". Il portiere serbo salterà la decisiva partita in Champions League contro il Chelsea e quella di campionato contro la Fiorentina, con lo staff medico azzurro che conta di rimettere a disposizione l'ex Torino per la trasferta di Genova del 7 febbraio.

 

Neres operato: possibile stop di 60-75 giorni

L'altra notizia di oggi in casa Napoli è l'operazione di David Neres: il brasiliano, volato a Londra nelle scorse ore per sottoporsi all'intervento chirurgico alla caviglia sinistra, ha postato una foto dall'ospedale insieme con la moglie. Dovrebbe restare lontano dai campi per 2 mesi-2 mesi e mezzo, ma molto dipenderà dall'evoluzione post operatoria. 

Vedi anche

Napoli, Neres operato alla caviglia: "Tutto bene"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Elongazione per Milinkovic-Savic: fuori 15 giorni

napoli

Continua l'emergenza infortuni in casa Napoli, che perde Vanja Milinkovic-Savic per 15 giorni: il...

La Roma perde Koné: lesione 2° grado, out un mese

Serie A

La Roma perde Manu Koné per almeno un mese: il centrocampista francese si è procurato una lesione...

Juve-Napoli miglior ascolto per la Serie A su Sky

su sky

Ottimi ascolti nella Casa dello Sport di Sky per Juventus-Napoli che segna il miglior...

Napoli, Neres operato alla caviglia: "Tutto bene"

Serie A

David Neres è stato operato alla caviglia sinistra per risolvere il problema al tendine che non...

Allegri: "L'obiettivo è entrare nelle prime 4"

milan

L'allenatore del Milan è soddisfatto del pari ottenuto all'Olimpico che permette al Milan di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE