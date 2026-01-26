Continua l'emergenza infortuni in casa Napoli, che perde Vanja Milinkovic-Savic per 15 giorni: il portiere serbo, che ha subito un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà il Chelsea in Champions League e la Fiorentina in campionato e proverà a recuperare per la trasferta di Genoa (7 febbraio)

Si allunga la lista infortunati in casa Napoli. L'ultimo ad aggiungersi è Vanja Milinkovic-Savic, che aveva già saltato il big match con la Juventus lasciando i pali al rientrante Meret. Il portiere serbo si è sottoposto a esami strumentali dopo il problema muscolare accusato nei giorni scorso: il responso, come recita il bollettino uscito sul sito del club, parla di "elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra". Il portiere serbo salterà la decisiva partita in Champions League contro il Chelsea e quella di campionato contro la Fiorentina, con lo staff medico azzurro che conta di rimettere a disposizione l'ex Torino per la trasferta di Genova del 7 febbraio.