Lazio-Genoa, le probabili formazioni

Serie A

Lazio e Genoa si sfidano nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A. Sarri con DIa in mezzo all'attacco, supportato da Isaksen e Zaccagni. De Rossi col 3-5-2 nel quale Vitinha è favorito su Messias per affiancare. Ma è possibile anche un cambio di sistema di gioco. Match in diretta venerdì 30 gennaio alle 20.45 e sarà sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Probabili Formazioni

Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
terzino sinistro
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ALA DESTRA
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
CENTRAVANTI
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ALA SINISTRA

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri 

  • Sarri con Gila e Provstgaard in mezzo alla difesa davanti a Provedel
  • Centrocampo a tre con Taylor, Cataldi e Basic
  • Davanti Isaksen e Zaccagni a supporto di Dia (favorito su Maldini)
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centro destra
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centro sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
esterno sinistro
Genoa
Vitinha
Vitinha
attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

Le scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2), la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All: De Rossi

  • De Rossi con il 3-5-2 per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio
  • Davanti Vitinha favorito su Messias per affiancare Colombo
  • Possibile anche un cambio di sistema di gioco, con Ellertsson che parte dalla panchina

