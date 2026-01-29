Lazio e Genoa si sfidano nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A. Sarri con DIa in mezzo all'attacco, supportato da Isaksen e Zaccagni. De Rossi col 3-5-2 nel quale Vitinha è favorito su Messias per affiancare. Ma è possibile anche un cambio di sistema di gioco. Match in diretta venerdì 30 gennaio alle 20.45 e sarà sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky