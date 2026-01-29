Lazio e Genoa si sfidano nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A. Sarri con DIa in mezzo all'attacco, supportato da Isaksen e Zaccagni. De Rossi col 3-5-2 nel quale Vitinha è favorito su Messias per affiancare. Ma è possibile anche un cambio di sistema di gioco. Match in diretta venerdì 30 gennaio alle 20.45 e sarà sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Probabili Formazioni
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri
- Sarri con Gila e Provstgaard in mezzo alla difesa davanti a Provedel
- Centrocampo a tre con Taylor, Cataldi e Basic
- Davanti Isaksen e Zaccagni a supporto di Dia (favorito su Maldini)
Le scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2), la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All: De Rossi
- De Rossi con il 3-5-2 per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio
- Davanti Vitinha favorito su Messias per affiancare Colombo
- Possibile anche un cambio di sistema di gioco, con Ellertsson che parte dalla panchina