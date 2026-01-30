Offerte Sky
Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 23^ giornata

guida tv

Da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio, su Sky e NOW, la ventitreesima giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: Cagliari-Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio appuntamento con la ventitreesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Cagliari-Verona su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Domenica alle 18 in campo Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Udinese-Roma su Sky Sport Uno Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. 

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera pre e postpartita affidato a Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan che racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato invernale insieme a Gianluca Di Marzio, Fayna, Massimo Marianella, Stefano De Grandis, Aldo Serena e Lorenzo Minotti. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto, Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Tavelli alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio in collegamento per le news di mercato. Lunedì sera ultimo appuntamento con Calciomercato - L’Originale, dalle 19 e dalle 22.45. In occasione della chiusura del mercato invernale, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Beppe Bergomi, Luca Gotti, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino e Luca Marchetti per raccontare i colpi last minute e le trattative di giornata. Martedì sera spazio dalle 20 a Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live del posticipo con Leo Di Bello, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

 

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Serie A, la programmazione della 23^ giornata su Sky e NOW

Venerdì 30 gennaio

  • dalle 22.45: Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Massimo Marianella, Stefano De Grandis, Aldo Serena e Lorenzo Minotti

Sabato 31 gennaio

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • alle 20.45: CAGLIARI-VERONA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi; Inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini

Domenica 1^ febbraio

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto, Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Stefano De Gradis e Gianfranco Teotino
  • alle 18.00: CREMONESE-INTER su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Tavelli, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara

Lunedì 2 febbraio

  • dalle 19 e dalle 22.45: Calciomercato - L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Beppe Bergomi, Luca Gotti, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino e Luca Marchetti
  • alle 20.45: UDINESE-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi; inviati Marina Presello e Paolo Assogna

Martedì 3 febbraio

  • dalle 20.00: Speciale Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Condò e Alessandro Costacurta

CALCIO: SCELTI PER TE