La Roma tira un sospiro di sollievo per Paulo Dybala. Gli esami a cui si è sottoposto, dopo il colpo subito al ginocchio durante Roma-Milan che gli ha impedito di scendere in campo in Europa League, hanno scongiurato delle lesioni. E' presente una lieve infiammazione della capsula laterale che lo terrà lontano dal campo per due settimane

Sospiro di sollievo in casa Roma. Paulo Dybala, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti a seguito del colpo riportato in Roma-Milan che gli ha impedito di scendere in campo nel match di Europa League contro i greci del Panathinaikos. Gli esami hanno escluso delle lesioni per il calciatore ma hanno rilevato una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio. Dybala dunque è costretto a fermarsi ma la sua assenza non dovrebbe essere superiore alle due settimane