Roma, scatto per Sulemana dell'Atalanta ma dipende da...Lookman

La Roma fa sul serio per Sulemana dell'Atalanta ma i bergamaschi devono valutare anche la situazione legata a Lookman per il quale ci sono diverse offerte. Il club di Percassi non vorrebbe provarsi di entrambi i calciatori. Le prossime ore saranno decisive per capire l'evolversi della situazione

Destino incrociato per Sulemana e Lookman, due degli attaccanti a disposizione dell'Atalanta, che sono oggetto, nelle ultime ore di forte interesse sul mercato. Sul primo c'è un forte interesse della Roma che ha offerto un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, legate al numero di presenze e alla qualificazione in Champions League. Il futuro dell’ex Southampton è legato però a quello di Ademola Lookman: l’Atalanta non vorrebbe privarsi di entrambi i giocatori. Su Sulemana resta anche il Napoli, che potrebbe però offrire solo un prestito con diritto di riscatto. Lookman invece è sempremnelle mire del Fenerbhace che sarebbe molto vicino alla quota di 40 milioni chiesta dall'Atalanta per la sua cessione. Nelle ultime ore sondaggio per il nigeriano anche dall'Atletico Madrid

Ranking Uefa: balzo Bologna, Roma ancora 12^

