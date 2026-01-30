RedBird ha completato con successo il rifinanziamento del debito che lo legava al fondo Elliott. L'operazione rifinanzia il vendor loan, sostituendolo con un nuovo finanziamento strutturato da Comvest Credit Partners. A seguito dell'operazione Gordon Singer e Dominic Mitchell, legati ad Elliott, lasceranno il CdA del club rossonero

Il comunicato ufficiale del Milan "RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l'operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine. L'operazione rifinanzia il vendor loan legato all'acquisizione - originariamente detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") in occasione dell'acquisizione di AC Milan da parte di RedBird - sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners. Il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di AC Milan. A seguito del perfezionamento dell'operazione, il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer, e l'Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell, lasceranno il Consiglio di Amministrazione di AC Milan. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management, a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa del Club".

Cardinale: "Lavoriamo per rafforzare le performance del club" Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird e Owner e President di AC Milan, ha dichiarato: "Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per rafforzare costantemente le performance finanziarie e sportive del Milan, riportando il Club alla redditività e costruendo fondamenta più solide e sostenibili per il futuro. Il nostro impegno nel Milan è guidato da una visione di lungo periodo verso il Club, il suo ruolo di leadership nella città di Milano e il suo patrimonio storico che lo vede come uno dei club europei di maggior successo al mondo. Con il progetto del nuovo stadio a San Siro ormai avviato, guardiamo con ancora maggior fiducia alla traiettoria del Club e alla nostra capacità di sostenerne la crescita e il successo. Continueremo a individuare opportunità per creare valore nel tempo, contribuendo a rafforzare il profilo del Milan e della città di Milano nel mondo".