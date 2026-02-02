Yahya Idrissi Regragui, trequartista classe 2007, è un interessante calciatore offensivo cresciuto nel settore giovanile del West Ham prima di approdare al Chelsea nell’ottobre 2021. Giocatore versatile e tecnico, nasce come trequartista ma può agire anche da seconda punta o esterno offensivo in un tridente. Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche col Milan e sarà aggregato alla seconda squadra