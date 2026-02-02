Offerte Sky
Milan, news calciomercato di oggi LIVE: acquisti e cessioni dell'ultimo giorno

live Calciomercato

L'ultima giornata di calciomercato del Milan fino alla chiusura alle ore 20 la puoi seguire in questo liveblog: notizie, indiscrezioni, acquisti e cessioni e affari sfumati all'ultimo minuto, tutti raccontati dalla squadra mercato di Sky Sport, 'Calciomercato l'Originale' questa sera, lunedì 2 febbraio, si sdoppia: live dalle 19.30 alle 20.45 e poi dalle 22.45 fino a mezzanotte

L'ULTIMA GIORNATA DI CALCIOMERCATO LIVE - IL TABELLONE 

LIVE

Chi è Yahya Idrissi, il 2007 acquistato dal Chelsea

Yahya Idrissi Regragui, trequartista classe 2007, è un interessante calciatore offensivo cresciuto nel settore giovanile del West Ham prima di approdare al Chelsea nell’ottobre 2021. Giocatore versatile e tecnico, nasce come trequartista ma può agire anche da seconda punta o esterno offensivo in un tridente. Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche col Milan e sarà aggregato alla seconda squadra

Il Milan pensa anche al campo: martedì la sfida al Bologna

In vista di Bologna-Milan (martedì 3 febbraio, ore 20.45), Leao si è allenato regolarmente e sarà a disposizione nonostante il fastidio all’adduttore. Out Saelemaekers, in dubbio Pulisic

Cissè non è stato l'unico colpo in prospettiva

Il Milan chiude due colpi per il futuro: arriva a titolo definitivo Yahya Idrissi dal Chelsea, trequartista classe 2007 con contratto di tre anni e mezzo. Per il Milan Futuro preso anche Magnus Dalpiaz, terzino destro 2007 dal Bayern Monaco, atteso stasera a Milano. Contatti in corso anche per Puljic, difensore coetaneo sempre dal Bayern.

Il Milan pensa anche al futuro: preso Cissè

Alphadjo Cissè, centrocampista italo-camerunense dell'Hellas Verona, ora in prestito al Catanzaro è un colpo di prospettiva di questo calciomercato del Milan. Il calciatore classe 2006 finirà la stagione in Calabria

Nkunku resterà al Milan

Il futuro del francese sembrava sempre più lontano da Milano con le notizie del possibile arrivo di Mateta. Col rallenamento della trattativa per l'attaccante del Crystal Palace, Nkunku resterà in rossonero

Nkunku

Il Milan cerca anche un difensore

In queste ultime ore di mercato il Milan lavora anche per un difensore centrale: il nome in pole è Disasi del Chelsea, seguito però con insistenza dal West Ham. Piace anche José Gimenez dell’Atletico Madrid, operazione più complicata per costi e ingaggio.

Maignan ha rinnovato fino al 2031

Il portiere rossonero ha firmato il prolungamento contrattuale col Milan: "Sono molto felice. È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c'è voluta pazienza, ma ce l'abbiamo", le prime parole del francese ai canali del club

Maignan ai tifosi: 'Ci sono ancora! Felice per il rinnovo'

Mateta, oggi il medico del Milan verificherà le condizioni dell'attaccante

Da monitorare con grande attenzione in quest'ultima giornata di calciomercato è la situazione di Mateta. La trattativa per l'attaccante che sembrava a un passo dal Milan era rallentata nelle scorse ore. Oggi il medico del club sarà a Parigi per verificare le condizioni del calciatore del Crystal Palace

Cosa è successo nell'ultima notte di mercato

Prima di iniziare a seguire tutta l'ultima giornata del calciomercato del Milan, ascolta Gianluca Di Marzio che ci racconta tutto quello che è successo in queste ultime ore di mercato in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

'Buongiorno Calciomercato': ascolta il PODCAST di Gianluca Di Marzio

