Derby lombardo in vista per Como e Atalanta, che si affrontano domenica alle 15 al Sinigaglia. I padroni di casa, dopo aver passato gli ottavi di Coppa Italia in settimana con la Fiorentina, ritrovano Douvikas dal 1'. La Dea, invece, conferma il tridente Raspadori-De Ketelaere-Scamacca: pronta una maglia da titolare anche per Bellanova
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Qualche ballottaggio in vista per Fabregas: nonostante il problema in Coppa Italia, Douvikas recupera e dovrebbe tornare dal primo minuto. Il greco è in vantaggio su Caqueret
- Altro duello sulla destra, dove Smolcic e Jesùs Rodriguez si giocano una maglia da titolare.
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. All. Raffaele Palladino
- Dubbi di formazione anche per Palladino: sulla fascia destra Bellanova è in vantaggio su Zappacosta, mentre Ahanor dovrebbe partire dal 1' come braccetto sinistro, con Kolasinac ad insidiarlo
- Per il resto, dovrebbe essere lo stesso undici che ha vinto con il Parma, con Raspadori e De Ketelaere dietro a Scamacca in attacco