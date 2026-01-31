Offerte Sky
Como-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Derby lombardo in vista per Como e Atalanta, che si affrontano domenica alle 15 al Sinigaglia. I padroni di casa, dopo aver passato gli ottavi di Coppa Italia in settimana con la Fiorentina, ritrovano Douvikas dal 1'. La Dea, invece, conferma il tridente Raspadori-De Ketelaere-Scamacca: pronta una maglia da titolare anche per Bellanova

SERIE A, GLI HIGHLIGHTS

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Trequartista di destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Trequartista di sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Qualche ballottaggio in vista per Fabregas: nonostante il problema in Coppa Italia, Douvikas recupera e dovrebbe tornare dal primo minuto. Il greco è in vantaggio su Caqueret
  • Altro duello sulla destra, dove Smolcic e Jesùs Rodriguez si giocano una maglia da titolare.
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore di destra
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore di sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Mezz'ala destra
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Mezz'ala sinistra
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
Trequartista sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista destro
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. All. Raffaele Palladino

  • Dubbi di formazione anche per Palladino: sulla fascia destra Bellanova è in vantaggio su Zappacosta, mentre Ahanor dovrebbe partire dal 1' come braccetto sinistro, con Kolasinac ad insidiarlo
  • Per il resto, dovrebbe essere lo stesso undici che ha vinto con il Parma, con Raspadori e De Ketelaere dietro a Scamacca in attacco

