Torino e Lecce si sfidano nel lunch match della 23^ giornata e vengono da momenti difficili: i salentini non vincono da un mese e mezzo, i granata vengono dalla pesantissima sconfitta contro il Como. Baroni probabilmente deve rinunciare a Simeone e lancia Zapata dal 1'. Nel Lecce, dovrebbe esserci l'esordio da titolare di Cheddira. Le probabili formazioni di Torino-Lecce
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione
Paleari; Tamèze, Maripán, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni
- Baroni ne cambia due rispetto alla débâcle contro il Como: Ismajli è infortunato, al suo posto dovrebbe giocare Maripán
- In attacco, torna dal 1' Zapata: Simeone non dovrebbe essere della partita
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Renato Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco
- Per tornare alla vittoria dopo 7 partite consecutive senza successo, Di Francesco cambia solamente in attacco: dovrebbe esordire dal 1' Cheddira, con Stulic in panchina.
- Gaspar rientra dopo i 3 turni di squalifica, ma dovrebbe essere ancora Siebert il titolare in difesa