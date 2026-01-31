Offerte Sky
Torino-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Torino e Lecce si sfidano nel lunch match della 23^ giornata e vengono da momenti difficili: i salentini non vincono da un mese e mezzo, i granata vengono dalla pesantissima sconfitta contro il Como. Baroni probabilmente deve rinunciare a Simeone e lancia Zapata dal 1'. Nel Lecce, dovrebbe esserci l'esordio da titolare di Cheddira. Le probabili formazioni di Torino-Lecce

SERIE A, GLI HIGHLIGHTS

Probabili Formazioni

Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
TORINO (3-5-2) la probabile formazione

Paleari; Tamèze, Maripán, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni

  • Baroni ne cambia due rispetto alla débâcle contro il Como: Ismajli è infortunato, al suo posto dovrebbe giocare Maripán
  • In attacco, torna dal 1' Zapata: Simeone non dovrebbe essere della partita
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Renato Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

  • Per tornare alla vittoria dopo 7 partite consecutive senza successo, Di Francesco cambia solamente in attacco: dovrebbe esordire dal 1' Cheddira, con Stulic in panchina.
  • Gaspar rientra dopo i 3 turni di squalifica, ma dovrebbe essere ancora Siebert il titolare in difesa

Conte: "Troppe partite, così si ammazza il calcio"

NAPOLI

Tre punti ritrovati dagli azzurri dopo le sconfitte contro Juventus e Chelsea, ma Antonio Conte...

Infortunio Di Lorenzo, Conte: "Sembra sia grave"

napoli

Nel corso del primo tempo del match contro la Fiorentina, al 28', il capitano del Napoli si è...

Dove vedere Cagliari-Hellas Verona

guida tv

La partita Cagliari-Hellas Verona della 23^ giornata di Serie A, si gioca sabato 31 gennaio alle...

Esami per Zaccagni, confermata lesione all'addome

lazio

Gli esami a cui si è sottoposto l'esterno offensivo hanno confermato la lesione di medio grado al...

Dove vedere Napoli-Fiorentina

guida tv

La partita tra Napoli e Fiorentina della 23^ giornata di Serie A si gioca sabato 31 gennaio alle...
