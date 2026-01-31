Torino e Lecce si sfidano nel lunch match della 23^ giornata e vengono da momenti difficili: i salentini non vincono da un mese e mezzo, i granata vengono dalla pesantissima sconfitta contro il Como. Baroni probabilmente deve rinunciare a Simeone e lancia Zapata dal 1'. Nel Lecce, dovrebbe esserci l'esordio da titolare di Cheddira. Le probabili formazioni di Torino-Lecce

SERIE A, GLI HIGHLIGHTS