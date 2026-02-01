Offerte Sky
Cremonese-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Cremonese-Inter della 23^ giornata di Serie A, si gioca domenica 1 febbraio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Cremonese-Inter in tv

La partita Cremonese-Inter, valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 febbraio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario MassaraPre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Tavelli alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio in collegamento per le news di mercato.

I numeri di Cremonese e Inter

Tra le squadre affrontate più di 10 volte in Serie A, la Cremonese è quella contro cui l'Inter vanta la più alta percentuale di vittorie: 82% (14 su 17), completano due pareggi e un successo grigiorosso (arrivato il 10 maggio 1992 per 2-0 al Meazza grazie alla doppietta di Gustavo Dezotti). Dopo aver pareggiato la prima trasferta contro la Cremonese in Serie A (0-0 il 30 marzo 1930), l'Inter ha vinto tutte le successive sette partite allo Zini contro i grigiorossi nel torneo. Nelle ultime otto giornate di Serie A la Cremonese è la squadra che ha guadagnato meno punti (tre - 3N, 5P), segnato meno gol (solo due) e registrato più match senza gol all'attivo (ben sette).

L'Inter è una delle due squadre ad aver vinto più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 17, al pari del Barcellona; i nerazzurri (50 gol) hanno anche il terzo miglior attacco in questi tornei nel 2025/26, dietro solo a Bayern Monaco (72) e Barcellona (57). Dopo la sconfitta fuori casa per 3-1 contro il Napoli dello scorso 25 ottobre, l'Inter ha vinto tutte le successive sei trasferte in Serie A, subendo solo due reti. In generale, nessuna squadra ha registrato più clean sheet fuori casa dei nerazzurri nei Big-5 campionati europei 2025/26: sei, al pari della Lazio.

L'Inter ha un andamento semplicemente perfetto contro le squadre che occupano attualmente una posizione nella seconda metà della classifica in questa stagione di Serie A: 100% di successi in 11 sfide, segnando ben 31 reti e subendone solo 6. L'Inter ha ottenuto 10 successi nelle ultime 11 partite contro formazioni neopromosse in Serie A, segnando ben 30 gol (2.7 di media) - l'unico match non vinto dai nerazzurri contro queste formazioni nel periodo risale allo scorso 5 aprile contro il Parma (2-2).

