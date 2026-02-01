Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 23^ giornataguida tv
Oggi, domenica 1^ febbraio, si scende in campo per la 23^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 23^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Torino-Lecce e prosegue alle 15.00 con Como-Atalanta. Alle 18.00 è il momento di Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Parma e Juventus. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto, Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Tavelli alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio in collegamento per le news di mercato.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 1^ febbraio
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto, Lorenzo Minotti e Riccardo Gentile
- ore 12.30: Torino-Lecce su DAZN 1
- ore 15.00: Como-Atalanta su DAZN 1
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Stefano De Gradis e Gianfranco Teotino
- alle 18.00: CREMONESE-INTER su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Tavelli, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio
- ore 20.45: Parma-Juventus su DAZN 1
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara