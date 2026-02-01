La domenica della 23^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Torino-Lecce e prosegue alle 15.00 con Como-Atalanta. Alle 18.00 è il momento di Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Parma e Juventus. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.