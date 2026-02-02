Nell'insolito posticipo del martedì sera che chiude la 23^ giornata di Serie A, Allegri non ha Pulisic, nemmeno convocato così come Saelemaekers. Dovrebbe recuperare Pavlovic. Leao parte dalla panchina. Italiano non ha più Holm e Immobile, passati rispettivamente alla Juve e al Paris FC. Subito convocato Joao Mario. Le probabili formazioni di Bologna-Milan
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Nessun ballottaggio in porta vista la squalifica di Skorupski. Spazio quindi a Ravaglia
- davanti Castro in pole nella prima partita dopo il passaggio di Immobile al Paris FC
- dietro torna Miranda dalla squalifica, mentre è ancora indisponibile Lucumì
- nessun ballottaggio per il ruolo di terzino destro dopo il passaggio di Holm alla Juventus: zona affidata a Zortea
- subito convocato Joao Mario, appena arrivato dalla Juve
MILAN (3-5-1-1) la probabile formazione
Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri
- Pulisic ancora out: l'americano non è stato convocato per una borsite all'ileopsoas e salta il Bologna
- Non convocato nemmeno Saelemaekers: a destra gioca Athekame
- Tomori parte in panchina, con Pavlovic che torna titolare insieme a De Winter e Gabbia
- Leao non ancora al meglio: il portoghese parte dalla panchina
- A centrocampo torna dal 1' Fofana con Modric e Rabiot
- In attacco Nkunku con Loftus-Cheek alle sue spalle