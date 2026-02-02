Offerte Sky
Bologna-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nell'insolito posticipo del martedì sera che chiude la 23^ giornata di Serie A, Allegri non ha Pulisic, nemmeno convocato così come Saelemaekers. Dovrebbe recuperare Pavlovic. Leao parte dalla panchina. Italiano non ha più Holm e Immobile, passati rispettivamente alla Juve e al Paris FC. Subito convocato Joao Mario. Le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA-MILAN, LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

Probabili Formazioni

Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
mediano
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
mediano
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ala destra
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
ala sinistra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Nessun ballottaggio in porta vista la squalifica di Skorupski. Spazio quindi a Ravaglia
  • davanti Castro in pole nella prima partita dopo il passaggio di Immobile al Paris FC
  • dietro torna Miranda dalla squalifica, mentre è ancora indisponibile Lucumì
  • nessun ballottaggio per il ruolo di terzino destro dopo il passaggio di Holm alla Juventus: zona affidata a Zortea
  • subito convocato Joao Mario, appena arrivato dalla Juve
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
Milan
Zachary Athekame
Zachary Athekame
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
Trequartista
Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
attaccante

MILAN (3-5-1-1) la probabile formazione

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri

  • Pulisic ancora out: l'americano non è stato convocato per una borsite all'ileopsoas e salta il Bologna
  • Non convocato nemmeno Saelemaekers: a destra gioca Athekame
  • Tomori parte in panchina, con Pavlovic che torna titolare insieme a De Winter e Gabbia
  • Leao non ancora al meglio: il portoghese parte dalla panchina
  • A centrocampo torna dal 1' Fofana con Modric e Rabiot
  • In attacco Nkunku con Loftus-Cheek alle sue spalle

