Nell'insolito posticipo del martedì sera che chiude la 23^ giornata di Serie A, Allegri non ha Pulisic, nemmeno convocato così come Saelemaekers. Dovrebbe recuperare Pavlovic. Leao parte dalla panchina. Italiano non ha più Holm e Immobile, passati rispettivamente alla Juve e al Paris FC. Subito convocato Joao Mario. Le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA-MILAN, LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI