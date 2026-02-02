È stata vinta da Antonio Conte la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34esima edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitanza con il corso di aggiornamento che si tiene a Coverciano. Secondo Gasperini e terzo Fabregas. Per l'attuale tecnico del Napoli - vincitore l'anno scorso dello scudetto - si tratta della quinta Panchina d'oro in carriera dopo le tre alla guida della Juventus (2011/12, 2012/13 e 2013/14) e quella all'Inter (2020/21); una in più di tutti gli altri colleghi nell'albo d'oro: staccato Allegri a quota quattro. A consegnare il premio a Conte sono stati il presidente della Figc Gravina e presidente della Lega A Simonelli.