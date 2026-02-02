Dopo le vittorie come miglior allenatore negli anni alla Juve e quella post scudetto con l'Inter, arriva la quinta affermazione per Conte, ora davanti a tutti nell'albo d'oro di questo premio. Panchina d'Oro speciale a Maresca per i successi col Chelsea. A Stroppa il premio per la Serie B
È stata vinta da Antonio Conte la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34esima edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitanza con il corso di aggiornamento che si tiene a Coverciano. Secondo Gasperini e terzo Fabregas. Per l'attuale tecnico del Napoli - vincitore l'anno scorso dello scudetto - si tratta della quinta Panchina d'oro in carriera dopo le tre alla guida della Juventus (2011/12, 2012/13 e 2013/14) e quella all'Inter (2020/21); una in più di tutti gli altri colleghi nell'albo d'oro: staccato Allegri a quota quattro. A consegnare il premio a Conte sono stati il presidente della Figc Gravina e presidente della Lega A Simonelli.
Gli altri premi
La Panchina d'Oro come migliore allenatore dello scorso campionato di Serie B (da questa edizione non esiste più la denominazione Panchina d'argento) è andata a Giovanni Stroppa per la promozione conquistata con la Cremonese., davanti a Grosso (Sassuolo) e Inzaghi (Pisa). Mentre per quanto riguarda la Serie C/Lega Pro a Fabio Gallo (con 32 voti) per la stagione con l'Entella. La Panchina d'oro speciale è stata assegnata a Enzo Maresca che ha vinto la scorsa stagione la Conference League e il Mondiale per club con il Chelsea. Panchina d’Oro della A femminile a Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus. Panchina d’Oro della B femminile ad Antonio Cincotta per la stagione con la Ternana Femminile.
Chi ha vinto più Panchine d'Oro
- Antonio Conte: 5
- Massimiliano Allegri: 4
- Fabio Capello: 3
- Marcello Lippi, Alberto Zaccheroni, Carlo Ancelotti, Cesare Prandelli, Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti: 2
Tutti i premiati
Panchina d’Oro Serie A
- Antonio Conte per lo scudetto col Napoli
Panchina d’Oro Speciale
- Enzo Maresca per la stagione con il Chelsea
Panchina d’Oro Serie B
- Giovanni Stroppa per la stagione e promozione con la Cremonese
Panchina d’Oro Serie A Femminile
- Massimiliano Canzi allenatore Juventus Femminile. Attualmente in carica, ha vinto tutti i trofei nazionali possibili (4)
Panchina d’Oro Serie B Femminile
- Antonio Cincotta per la stagione con la Ternana Femminile (vinto campionato di B)
Panchina d’Oro Lega Pro
- Fabio Gallo per la stagione con l’Entella (vinto il campionato e Supercoppa Italiana di C)
Premi Speciali
- Massimiliano Favo (ct Under 17) campione d’Europa e terzo al Mondiale in Qatar
- Premio Speciale Favini a Maurizio Viscidi
- Premio Favini a Massimo Tarantino (Responsabile Sett. Giovanile Inter)