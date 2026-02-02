La partita Udinese-Roma, valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 2 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Lunedì sera ultimo appuntamento con Calciomercato - L’Originale , live dagli studi Sky di Milano dalle 19 e dalle 22.45 . In occasione della chiusura del mercato invernale, Alessandro Bonan , Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Beppe Bergomi , Luca Gotti , Veronica Baldaccini , Gianfranco Teotino e Luca Marchetti per raccontare i colpi last minute e le trattative di giornata.

I numeri di Udinese e Roma

La Roma ha vinto tutte le ultime sei sfide contro l'Udinese in Serie A, segnando sempre almeno due gol (15 reti giallorosse nel periodo, 2.5 di media a match); contro nessuna squadra la Roma ha una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato (sei anche contro Crotone e Frosinone). La Roma è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte contro l'Udinese in campionato (9V, 2N), dopo che i friulani avevano vinto tre delle precedenti quattro gare casalinghe contro i giallorossi in Serie A (1P). Dopo il successo per 3-1 contro l'Hellas Verona, l'Udinese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine agosto e metà settembre (contro Inter e Pisa alla seconda e terza giornata). Con l'1-1 contro il Milan, la Roma ha pareggiato un match per la prima volta in questa stagione di Serie A; i giallorossi non pareggiavano infatti in campionato dallo scorso aprile (due segni "X" di fila in quel caso contro Juventus e Lazio). La Roma è la squadra che in generale ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26 (13 gol incassati in 22 match), solo tre volte i giallorossi avevano fatto meglio dopo 22 match stagionali nella loro storia in Serie A: 11 nel 2013/14, 9 nel 2003/04 e 12 nel 1974/75.