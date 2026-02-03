Nel giorno in cui è stato disposto lo stop alle trasferte ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, la Polizia ha arrestato un 19enne che "risulta far parte del contesto ultras interista" ed è accusato di aver lanciato il petardo che domenica ha colpito il portiere Emil Audero. Non si tratta dello stesso tifoso -ancora ricoverato in ospedale- a cui un altro petardo, sempre durante il match tra Cremonese e Inter, era esploso in mano TIFOSI INTER, STOP A TRASFERTE FINO AL 23/3

Un ultrà dell’Inter di 19 anni è stato arrestato oggi dalla Polizia ed è accusato di aver lanciato il petardo che domenica 1 febbraio ha colpito il portiere Emil Audero durante il secondo tempo del match di campionato tra Cremonese e Inter. L’arresto è avvenuto con flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani. Come si legge nel comunicato stampa della Polizia, "il predetto supporter, di anni 19, risulta far parte del contesto ultras interista". Non si tratta del tifoso romagnolo -ancora ricoverato in ospedale- che durante lo stesso match ha fatto esplodere un altro petardo ferendosi a una mano. L’arresto dell’ultrà interista arriva nel giorno in cui il Ministro dell’Interno ha disposto il divieto di trasferte, per i tifosi dell’Inter, fino al 23 marzo 2026. Vedi anche Audero colpito da un petardo: la ricostruzione. FOTO

Petardo su Audero, indagini avanti per altri lanci Nelle indagini della Digos, grazie anche alle analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio incrociate "con quelle effettuate dalla Polizia Scientifica", gli investigatori sono riusciti ad individuare "l'autore del lancio della bomba carta che veniva pertanto tratto in 'arresto differito entro le 48 ore dal fatto', come previsto dalla normativa di contrasto alla violenza sportiva". Il 19enne risulta "far parte del contesto ultras interista". Non avrebbe precedenti legati alla nota inchiesta 'doppia curva' della Procura di Milano. L'udienza di convalida per il 19enne si terrà domani nel carcere milanese di San Vittore. Il gip dovrà decidere, dopo l'interrogatorio, sulla convalida e sull'eventuale misura cautelare. Proseguono, intanto, le indagini della Digos di Cremona per individuare i responsabili anche "di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell'inizio del match".