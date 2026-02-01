Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione
Dopo pochi minuti dall'inizio del 2° tempo, dal settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri è arrivato in campo un petardo, scoppiato a pochi centimetri dal portiere della Cremonese (tra l'altro ex dell'Inter). Momenti di grande tensione con i giocatori in campo a soccorrerlo, compagni e avversari. Poco dopo Audero si è rialzato e ha proseguito il match. Si attende la decisione del Giudice Sportivo sull'episodio. Marotta a Sky: "Condanniamo, gesto insulso"
- Succede tutto improvvisamente, al quarto minuto del secondo tempo del derby lombardo. Dal settore ospiti occupato dai tifosi dell'Inter piove in campo un petardo, che esplode vicinissimo al portiere della Cremonese Audero.
- Audero — sei presenze con la maglia dell'Inter nel 2023/24 — cade a terra, stordito. Immediati i soccorsi dello staff medico, di compagni e avversari.
- Gli stessi Dimarco e Lautaro sono i primi a raggiungere Audero, allargando increduli le braccia verso lo spicchio dei propri tifosi.
- Ecco altre immagini del capitano Lautaro e dell'allenatore Chivu increduli per quanto accaduto, mentre invitano i propri tifosi a interrompere questi comportamenti
- Tutti i giocatori in campo, sia della Cremonese sia dell'Inter, sono andati ad accertarsi delle condizioni di Audero
- Sono stati momenti di grande tensione, ovviamente, ma poi Audero — dopo le cure — si è rialzato e ha potuto proseguire il match. Il portiere, inizialmente, ha segnalato all'arbitro di avere problemi all'orecchio destro, ma è comunque riuscito a completare la partita con sportività
- Dopo essersi rialzato, anche Audero si è girato verso lo spicchio del settore ospiti allargando le braccia, come a voler chiedere il perché di questo gesto (proprio da parte dei suoi ex tifosi all'Inter)
- Sarà chiaramente il Giudice sportivo a decidere la sanzione dopo quanto accaduto. Quest'ultima potrebbe andare da una multa fino alla possibile chiusura di settori dello stadio o sanzioni per le prossime trasferte.
- Ricordiamo che il Giudice Sportivo si esprimerà dopo l'ultima partita di questo turno, che è in programma martedì.
- Molto diverso sarebbe stato se Audero fosse stato costretto ad uscire: in quel caso l'Inter avrebbe rischiato la sconfitta per 0-3 a tavolino.
- "Sono situazioni che non ho mai vissuto, nonostante tanti anni di esperienza nel calcio. Condanniamo e stigmatizziamo questo gesto insulso. Clamoroso dal punto di vista dell'antisportività. So che le autorità stanno già facendo le loro indagini, potrebbe essere un gesto isolato, ma aspettiamo ad esprimere ulteriori pareri. Quello che ho detto penso sia il pensiero di tutti i tifosi dell'Inter. Ringrazio anche la professionalità di un giocatore come Audero, è grazie a lui se la partita è potuta arrivare alla fine".