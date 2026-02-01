 Audero colpito da un petardo durante Cremonese Inter: la ricostruzione | Sky Sport
Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione

cremonese-inter fotogallery
11 foto

Dopo pochi minuti dall'inizio del 2° tempo, dal settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri è arrivato in campo un petardo, scoppiato a pochi centimetri dal portiere della Cremonese (tra l'altro ex dell'Inter). Momenti di grande tensione con i giocatori in campo a soccorrerlo, compagni e avversari. Poco dopo Audero si è rialzato e ha proseguito il match. Si attende la decisione del Giudice Sportivo sull'episodio. Marotta a Sky: "Condanniamo, gesto insulso"

CREMONESE-INTER 0-2: HIGHLIGHTS - IL VIDEO DEL PETARDO

