Di Lorenzo sarà operato al piede sinistro, approfittando dello stop forzato per la distorsione al ginocchio. Con un messaggio sui social, il capitano azzurro ha annunciato che sarà sottoposto a intervento chirurgico per risolvere un problema che si trascinava da mesi: "Non volevo lasciare la squadra ma il dolore è diventato insostenibile". L'intervento al dito del piede non aggiunge tempo allo stop per il ginocchio, resterà fuori tra i 45 e i 60 giorni

Il messaggio di Di Lorenzo sui social

"Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose", ha annunciato su Instagram Giovanni Di Lorenzo. "La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili. Il vostro capitano!"