Di Lorenzo si opera al piede: "Non volevo lasciare il Napoli in un periodo di difficoltà"

IL MESSAGGIO

Di Lorenzo sarà operato al piede sinistro, approfittando dello stop forzato per la distorsione al ginocchio. Con un messaggio sui social, il capitano azzurro ha annunciato che sarà sottoposto a intervento chirurgico per risolvere un problema che si trascinava da mesi: "Non volevo lasciare la squadra ma il dolore è diventato insostenibile". L'intervento al dito del piede non aggiunge tempo allo stop per il ginocchio, resterà fuori tra i 45 e i 60 giorni

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 24^ GIORNATA

Il Napoli perde anche Giovanni Di Lorenzo per infortunio: il capitano, uscito in barella nel match di Serie A contro la Fiorentina, dovrà stare fuori almeno 40 giorni per una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Contestualmente, il terzino sarà sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro per risolvere un problema pregresso. A comunicarlo è stato lo stesso giocatore con un lungo messaggio sui social. Tra i tanti commenti di sostegno spunta anche quello di Kevin De Bruyne: "Stay strong capitano". L'intervento al dito del piede non aggiunge tempo allo stop per l'infortunio al ginocchio. Si prevede uno stop compreso tra i 45 e i 60 giorni.

Il messaggio di Di Lorenzo sui social

"Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose", ha annunciato su Instagram Giovanni Di Lorenzo. "La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili. Il vostro capitano!"

