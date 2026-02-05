La Serie A in campo per sostenere la campagna 'Ferma il gelo' di UNHCR24^ giornata
In occasione della 24^ giornata di Serie A la Lega Calcio Serie A scende in campo per sostenere la campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR. Fino al 15 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588. Testimonial Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi, Khéphren Thuram e Timothy Weah
In occasione della 24^ giornata di Serie A, in programma da venerdì 6 a lunedì 9 febbraio, la Lega Calcio Serie A promuove su tutti i campi di gioco la campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR con l’obiettivo di raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’inverno a milioni di rifugiati e sfollati.
Obiettivo raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’inverno a milioni di rifugiati e sfollati
Un inverno estenuante, con un’assistenza umanitaria ridotta al minimo. È questa la dura realtà che milioni di rifugiati e sfollati affrontano oggi in Paesi come Ucraina, Afghanistan e Siria. Mai come quest’anno, con la drastica riduzione dei fondi per gli aiuti umanitari, è fondamentale il sostegno di tutti. Servono urgentemente risorse per riparare case bombardate, isolare termicamente le abitazioni, fornire stufe, coperte, medicine e cibo caldo, soprattutto a bambini e anziani. Senza nuovi finanziamenti, la capacità di UNHCR di garantire aiuti vitali sarà gravemente compromessa, con conseguenze dirette su migliaia di vite. Le famiglie più vulnerabili hanno bisogno di aiuto. Ora più che mai. I fondi raccolti da UNHCR serviranno a fornire aiuti salvavita, come coperte, abiti invernali, stufe, kit per l’isolamento termico e supporto per la riparazione delle case danneggiate, per milioni di rifugiati e sfollati in 7 Paesi, tra i quali l’Afghanistan, la Siria e l’Ucraina.
Testimonial Albertini, Bergomi, Khéphren Thuram e Timothy Weah
Ancora una volta, al fianco di UNHCR ci sono due grandi campioni del calcio italiano, Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi, insieme al centrocampista della Juventus Khéphren Thuram; con loro anche il calciatore del Marsiglia Timothy Weah.
Come donare
Dal 25 gennaio al 15 febbraio 2026 tutti possono sostenere la campagna donando al numero solidale 45588. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Fastweb + Vodafone, WINDTRE, TIM, iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb + Vodafone, WINDTRE, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro, Convergenze, PosteMobile. Inoltre è possibile donare tramite il sito www.unhcr.it.