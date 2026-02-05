Offerte Sky
Totti-Roma, Ranieri apre al ritorno: "So che i Friedkin ci stanno pensando"

live roma

La proprietà della Roma sta seriamente pensando a un ritorno di Francesco Totti in società. E' quanto rivelato da Claudio Ranieri in un'intervista esclusiva a Sky Sport: "So che i Friedkin ci stanno pensando, Francesco è parte di questo club". L'intervista integrale a breve su Sky Sport 24 e qui all'interno del nostro liveblog dove raccoglieremo anche tutte le reazioni

LIVE

Totti-Roma, le ultime da Trigoria

Nel video le ultime da Paolo Assogna che conferma contatti in corso da tempo fra le parti per un ritorno di Totti alla Roma

Ranieri a Sky apre al ritorno di Totti alla Roma: "I Friedkin ci stanno pensando"

Intervistato in esclusiva da Paolo Assogna e Angelo Mangiante poco fa a Trigoria, Claudio Ranieri ha risposto così a una domanda sull'eventuale ritorno di Totti in società: "So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma". L'intervista integrale a breve su Sky Sport 24

Napoli, Di Lorenzo operato al piede sinistro

infortunato

Di Lorenzo è stato operato al piede sinistro, approfittando dello stop forzato per la distorsione...

Gli arbitri della 24^: Juventus-Lazio a Guida

Ufficiali gli arbitri della 24^ giornata di Serie A. L'Inter sarà diretta da Chiffi contro il...

Petardo contro Audero: per l'Inter multa e diffida

È arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato in campo da un tifoso...

Nessun infortunio per Bartesaghi: solo crampi

Nel finale di partita tra Milan e Bologna al Dall'Ara, Bartesaghi ha chiesto il cambio...

Allegri: "Scudetto? Guardiamo al +7 sulla quinta"

L'allenatore del Milan commenta il successo sul Bologna e la posizione in classifica consolidata...
