Totti-Roma, Ranieri apre al ritorno: "So che i Friedkin ci stanno pensando"
La proprietà della Roma sta seriamente pensando a un ritorno di Francesco Totti in società. E' quanto rivelato da Claudio Ranieri in un'intervista esclusiva a Sky Sport: "So che i Friedkin ci stanno pensando, Francesco è parte di questo club". L'intervista integrale a breve su Sky Sport 24 e qui all'interno del nostro liveblog dove raccoglieremo anche tutte le reazioni
Totti-Roma, le ultime da Trigoria
Nel video le ultime da Paolo Assogna che conferma contatti in corso da tempo fra le parti per un ritorno di Totti alla Roma
Ranieri a Sky apre al ritorno di Totti alla Roma: "I Friedkin ci stanno pensando"
Intervistato in esclusiva da Paolo Assogna e Angelo Mangiante poco fa a Trigoria, Claudio Ranieri ha risposto così a una domanda sull'eventuale ritorno di Totti in società: "So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma". L'intervista integrale a breve su Sky Sport 24