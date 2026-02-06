La 24^ giornata di Serie A si apre con una sfida in zona retrocessione: Verona e Pisa si affrontano alla ricerca di punti che potrebbero rilanciare le ambizioni di entrambe le squadre. Per il suo debutto in Serie A, Sammarco potrebbe rilanciare Montipò in porta e puntare su qualche nuovo acquisto (come Lovric e Bowie), mentre Hiljemark, anche lui alla prima in panchina in Italia, potrebbe ritrovare Cuadrado, anche se non da titolare. Ecco le probabili formazioni di Verona-Pisa
Probabili Formazioni
Le scelte di Sammarco
VERONA (3-5-2), la probabile formazione: Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Lirola, Lovric, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco
- Sammarco progetta alcune novità rispetto alla brutta sconfitta di Cagliari: in porta dovrebbe tornare Montipò dopo 3 panchine consecutive, mentre in difesa dovrebbe esserci l'esordio di Edmundsson.
- L'assenza di Gagliardini per una frattura costale potrebbe portare al debutto in maglia Hellas di Lovric
- In attacco, insieme all'intoccabile Orban, dovrebbe giocare Bowie, dato che Sarr è squalificato per un turno dopo l'espulsione con il Cagliari
Le scelte di Hiljemark
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione: Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hiljemark
- Due ballottaggi nel terzetto difensivo per Hiljemark: a destra giocherà uno tra Calabresi e Coppola, mentre a sinistra la sfida è tra Canestrelli e Bozhinov
- Qualche dubbio anche sulla corsia sinistra a centrocampo, con Angori in vantaggio sul neo-arrivato Iling Jr. A destra, invece, dovrebbe essere confermato Touré, anche se Cuadrado dovrebbe essere pronto al rientro, come detto in conferenza da Hiljemark
- In attacco, dovrebbe tornare dal 1' Durosinmi, dopo l'ottimo esordio con l'Atalanta e la panchina con il Sassuolo