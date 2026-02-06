La 24^ giornata di Serie A si apre con una sfida in zona retrocessione: Verona e Pisa si affrontano alla ricerca di punti che potrebbero rilanciare le ambizioni di entrambe le squadre. Per il suo debutto in Serie A, Sammarco potrebbe rilanciare Montipò in porta e puntare su qualche nuovo acquisto (come Lovric e Bowie), mentre Hiljemark, anche lui alla prima in panchina in Italia, potrebbe ritrovare Cuadrado, anche se non da titolare. Ecco le probabili formazioni di Verona-Pisa

24^ GIORNATA, GLI INDISPONIBILI