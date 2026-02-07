Offerte Sky
Bologna-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Derby emiliano nel match della domenica delle 12.30. Cuesta fa esordire subito dal 1' il nuovo acquisto Strefezza, Italiano ritrova Lucumì: Bernardeschi favorito su Orsolini, Skorupski torna titolare dopo la squalifica. Le probabili formazioni di Bologna-Parma

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
terzino sinistro
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
centrocampista centrale
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
esterno destro
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
esterno sinistro
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Lucumì rientra dopo l'infortunio e sarà titolare
  • Bernardeschi favorito su Orsolini come esterno destro
  • a sinistra Lykogiannis favorito su Miranda
  • davanti Castro dal 1'
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
terzino destro
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
terzino sinistro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezz'ala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
mezz'ala sinistra
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
trequartista
Parma
Gaetano Oristanio
Gaetano Oristanio
trequartista
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

PARMA (4-3-2-1) la probabile formazione

Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Strefezza, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta

  • dubbio difesa a 3 o a 4 per Cuesta
  • esordio dal 1' per il nuovo acquisto Strefezza
  • Fastidio al ginocchio per Estevez, in dubbio per Bologna

 

