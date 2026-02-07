Derby emiliano nel match della domenica delle 12.30. Cuesta fa esordire subito dal 1' il nuovo acquisto Strefezza, Italiano ritrova Lucumì: Bernardeschi favorito su Orsolini, Skorupski torna titolare dopo la squalifica. Le probabili formazioni di Bologna-Parma
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Lucumì rientra dopo l'infortunio e sarà titolare
- Bernardeschi favorito su Orsolini come esterno destro
- a sinistra Lykogiannis favorito su Miranda
- davanti Castro dal 1'
PARMA (4-3-2-1) la probabile formazione
Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Strefezza, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta
- dubbio difesa a 3 o a 4 per Cuesta
- esordio dal 1' per il nuovo acquisto Strefezza
- Fastidio al ginocchio per Estevez, in dubbio per Bologna