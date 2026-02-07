Il match della domenica alle 15 di questa 24esima giornata è la sfida tra Lecce e Udinese. Di Francesco conferma Cheddira titolare in attacco, Kosta Runjaic dovrebbe schierare Bayo davanti. Zaniolo parte dalla panchina. Le probabili formazioni di Lecce-Udinese
Probabili Formazioni
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco
- Conferma da titolare per Cheddira, con Stulic in dubbio
- Di Francesco ha lavorato anche sulla difesa a tre: se giocasse a 3 dietro, allora Pierotti farebbe l’esterno destro a tutta fascia con Gallo dall’altro lato
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Miller, Zemura; Atta, Bayo. All. Kosta Runjaic
- Out Davis, fuori almeno un mese, dal 1’ a Lecce dovrebbe partire Bayo
- Bertola confermato a destra nel trio difensivo
- Zaniolo parte dalla panchina