Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Lecce-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il match della domenica alle 15 di questa 24esima giornata è la sfida tra Lecce e Udinese. Di Francesco conferma Cheddira titolare in attacco, Kosta Runjaic dovrebbe schierare Bayo davanti. Zaniolo parte dalla panchina. Le probabili formazioni di Lecce-Udinese

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT 

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino sinistro
pubblicità
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
pubblicità
Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
esterno sinistro
pubblicità
Lecce
Walid Cheddira
Walid Cheddira
attaccante

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

  • Conferma da titolare per Cheddira, con Stulic in dubbio
  • Di Francesco ha lavorato anche sulla difesa a tre: se giocasse a 3 dietro, allora Pierotti farebbe l’esterno destro a tutta fascia con Gallo dall’altro lato
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
difensore centrale di destra
pubblicità
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
mezz'ala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
mezz'ala sinistra
pubblicità
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
esterno sinistro
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
attaccante
pubblicità
Udinese
Vakoun Bayo
Vakoun Bayo
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Miller, Zemura; Atta, Bayo. All. Kosta Runjaic

  • Out Davis, fuori almeno un mese, dal 1’ a Lecce dovrebbe partire Bayo
  • Bertola confermato a destra nel trio difensivo
  • Zaniolo parte dalla panchina

Serie A: Altre Notizie

Inter, Thuram incontra il suo idolo Adriano. VIDEO

appiano gentile

Nella giornata di venerdì 6 febbraio, Adriano ha fatto visita al centro d'allenamento dell'Inter...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 7 febbraio, si scende in campo per la 24^ giornata di campionato. Alle 20.45 si...

Dove vedere Hellas Verona-Pisa

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Pisa della 24^ giornata di Serie A si gioca venerdì 6 febbraio...

Maldini: "Lazio club giusto per salto di qualità"

video

Conferenza stampa di presentazione per gli ultimi acquisti del mercato invernale della Lazio:...

Sky Calcio Unplugged, al via il nuovo videopodcast

ogni venerdì

Al via oggi il nuovo videopodcast Sky Original condotto da Lisa Offside...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE