Roma-Cagliari, le probabili formazioni

Serie A

La Roma a caccia di punti per rincorrere la zona Champions League, il Cagliari per proseguire il suo momento positivo e chiudere in modo definitivo la corsa salvezza. All'Olimpico va in scena lunedì 9 febbraio il match che chiude la 24^giornata di serie A in attesa del recupero fra Milan e Como. Gasperini alle prese con diverse, possibile esordio dell'ultimo arrivato Zaragoza. Nel Cagliari tante conferme della squadra che ha travolto il Verona

GASPERINI: "RITORNO TOTTI? LO FAREI GIOCARE SUBITO..."

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore di destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
Difensore di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno destro
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
Centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
Esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista di destra
Roma
Bryan Zaragoza
Bryan Zaragoza
Trequartista di sinistra
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

Le scelte di Gasperini

ROMA (4-4-2-1) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Ayanoui, Cristante, Wesley; Soulè, Zaragoza; Malen. All. Gasperini

  • Tanti gli indisponibili in casa Roma a cominciare da Dybala e Konè
  • In difesa accanto a Mancini e Ndcika scelto Ghilardi
  • Ballottaggio fra l'ultimo arrivato Zaragoza e Pellegrini nel tridente d'attacco
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Zé Pedro
Zé Pedro
Terzino destro
Cagliari
Alberto Dossena
Alberto Dossena
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Centrocampista di destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Centrocampista centrale
Cagliari
Luca Mazzitelli
Luca Mazzitelli
Centrocampista di sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Attaccante di destra
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Semih Kiliçsoy
Attaccante
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante di sinistra

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (4-3-3) le probabili formazioni: Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

  • Out Mina, Borrelli, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti
  • Linea difensiva che potrebbe comprendere Dossena, arrivato dal Como
  • In attacco per ora si resta stabili: Kilicsoy è reduce da uno splendido gol e l’intesa con Esposito pare essere al massimo storico

