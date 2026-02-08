La Roma a caccia di punti per rincorrere la zona Champions League, il Cagliari per proseguire il suo momento positivo e chiudere in modo definitivo la corsa salvezza. All'Olimpico va in scena lunedì 9 febbraio il match che chiude la 24^giornata di serie A in attesa del recupero fra Milan e Como. Gasperini alle prese con diverse, possibile esordio dell'ultimo arrivato Zaragoza. Nel Cagliari tante conferme della squadra che ha travolto il Verona
Probabili Formazioni
Le scelte di Gasperini
ROMA (4-4-2-1) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Ayanoui, Cristante, Wesley; Soulè, Zaragoza; Malen. All. Gasperini
- Tanti gli indisponibili in casa Roma a cominciare da Dybala e Konè
- In difesa accanto a Mancini e Ndcika scelto Ghilardi
- Ballottaggio fra l'ultimo arrivato Zaragoza e Pellegrini nel tridente d'attacco
Le scelte di Pisacane
CAGLIARI (4-3-3) le probabili formazioni: Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane
- Out Mina, Borrelli, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti
- Linea difensiva che potrebbe comprendere Dossena, arrivato dal Como
- In attacco per ora si resta stabili: Kilicsoy è reduce da uno splendido gol e l’intesa con Esposito pare essere al massimo storico