La Roma a caccia di punti per rincorrere la zona Champions League, il Cagliari per proseguire il suo momento positivo e chiudere in modo definitivo la corsa salvezza. All'Olimpico va in scena lunedì 9 febbraio il match che chiude la 24^giornata di serie A in attesa del recupero fra Milan e Como. Gasperini alle prese con diverse, possibile esordio dell'ultimo arrivato Zaragoza. Nel Cagliari tante conferme della squadra che ha travolto il Verona

GASPERINI: "RITORNO TOTTI? LO FAREI GIOCARE SUBITO..."