Pisa e Milan si sfidano nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A. Hiljemark con qualche dubbio: in difesa ballottaggio Bozhinov-Coppola. Loyola favorito su Akinsanmiro a centrocampo, mentre Stojlikovic e non Tramoni dovrebbe essere il partner di Durosinmi. Un cambio per Allegri rispetto a Bologna: dentro Tomori, fuori De Winter. Pulisic e Leao in panchina. Nkunku con Loftus Cheek a supporto in avanti

