Pisa-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Pisa e Milan si sfidano nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A. Hiljemark con qualche dubbio: in difesa ballottaggio Bozhinov-Coppola. Loyola favorito su Akinsanmiro a centrocampo, mentre Stojlikovic e non Tramoni dovrebbe essere il partner di Durosinmi. Un cambio per Allegri rispetto a Bologna: dentro Tomori, fuori De Winter. Pulisic e Leao in panchina. Nkunku con Loftus Cheek a supporto in avanti

Probabili Formazioni

Le scelte di Hiljemark

PISA (3-4-1-2), la probabile formazione: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo; Stojilkovic, Durosinmi. All. Oscar Hiljemark

  • Ancora qualche ballottaggio da risolvere per Hiljemark a cominciare dalla difesa dove Bozhinov e Coppola sono in concorrenza per una maglia da titolare;
  • Qualche dubbio a metà campo su chi affiancare a Aebischer. Tuttavia, Loyola sembra in vantaggio su Akinsanmiro;
  • In attacco le certezze riguardano Moreo (da trequartista) e DurosinmiStojilkovic e Tramoni si giocano una maglia da titolare.
Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-1-1), la probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri

  • Si va verso la riconferma dell’11 di Bologna con la sola eccezione di Tomori che prenderà il posto di De Winter;
  • Pulisic è convocato ma andrà in panchina mentre Saelemaekers non è ancora pronto ed è rimasto a Milano;
  • Leao sta molto meglio anche se difficilmente partirà titolare anche in vista delle prossime sfide contro Como e Parma.

CALCIO: SCELTI PER TE