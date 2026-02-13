Il derby d'Italia è in programma sabato 14 febbraio alle 20.45 a San Siro. Chivu è pronto a giocarsi ancora la carta Sucic a centrocampo, con Marcus Thuram al fianco di Lautaro in attacco. Dall'altra parte Spalletti dovrebbe proporre una difesa a 4, in avanti maglia da titolare per Conceiçao: ecco le probabili formazioni. Inter-Juventus è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
- L'allenatore rumeno conferma nel derby d'Italia la stessa coppia d'attacco del Mapei: Lautaro-Thuram
- a centrocampo si valuta il recupero di Barella e Calhanoglu, resta Sucic favorito per una maglia da titolare insieme a Zielinski e Mkhitaryan
- dietro non cambia il terzetto formato da Bisseck, Akanji e Bastoni
Le scelte di Spalletti
JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
- L'allenatore bianconero ha ritrovato subito in gruppo McKennie che partirà dal 1';
- insieme allo statunitense e a Yildiz ci sarà Conceiçao a dare supporto all'unica punta David;
- l'altra novità dovrebbe essere il ritorno alla difesa a 4, con Kalulu impiegato da terzino