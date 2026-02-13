Il derby d'Italia è in programma sabato 14 febbraio alle 20.45 a San Siro. Chivu è pronto a giocarsi ancora la carta Sucic a centrocampo, con Marcus Thuram al fianco di Lautaro in attacco. Dall'altra parte Spalletti dovrebbe proporre una difesa a 4, in avanti maglia da titolare per Conceiçao: ecco le probabili formazioni. Inter-Juventus è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LO SPECIALE DERBY D'ITALIA