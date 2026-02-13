Offerte Sky
Inter-Juventus, le probabili formazioni

Serie A

Il derby d'Italia è in programma sabato 14 febbraio alle 20.45 a San Siro. Chivu è pronto a giocarsi ancora la carta Sucic a centrocampo, con Marcus Thuram al fianco di Lautaro in attacco. Dall'altra parte Spalletti dovrebbe proporre una difesa a 4, in avanti maglia da titolare per Conceiçao: ecco le probabili formazioni. Inter-Juventus è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LO SPECIALE DERBY D'ITALIA

Probabili Formazioni

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • L'allenatore rumeno conferma nel derby d'Italia la stessa coppia d'attacco del Mapei: Lautaro-Thuram
  • a centrocampo si valuta il recupero di Barella e Calhanoglu, resta Sucic favorito per una maglia da titolare insieme a Zielinski e Mkhitaryan
  • dietro non cambia il terzetto formato da Bisseck, Akanji e Bastoni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Ala destra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista centrale
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Ala sinistra
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

Le scelte di Spalletti

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

  • L'allenatore bianconero ha ritrovato subito in gruppo McKennie che partirà dal 1';
  • insieme allo statunitense e a Yildiz ci sarà Conceiçao a dare supporto all'unica punta David;
  • l'altra novità dovrebbe essere il ritorno alla difesa a 4, con Kalulu impiegato da terzino

