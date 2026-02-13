Offerte Sky
Probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Serie A

Sabato alle 18 va in scena Lazio-Atalanta all'Olimpico. Varie assenze per Sarri che è intenzionato a schierare Noslin nel tridente offensivo insieme a Isaksen e Maldini, ex della sfida. Palladino dovrebbe puntare su Krstovic, alle sue spalle Samardzic e Raspadori: ecco le probabili formazioni del match

Probabili Formazioni

Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Ala destra
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Attaccante centrale
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
Ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

  • L'allenatore biancoceleste deve fare i conti con varie assenze, a partire dall'ultimo della lista, Pedro: il tridente sarà Isaksen-Maldini-Noslin;
  • in difesa sulla sinistra, ballottaggio Tavares/Pellegrini
  • a centrocampo out Basic, dovrebbe toccare a Dele-Bashiru dall'inizio;
  • squalificato Romagnoli in difesa, dunque Gila e Provstgaard formeranno la coppia centrale
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore centrale di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Esterno sinistro
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Trequartista
Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
Trequartista
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

  • L'allenatore della Dea non potrà contare su De Ketelaere che, in settimana, si è operato al ginocchio: si va verso la soluzione con Samardzic (avanti su Sulemana) e Raspadori alle spalle di Krstovic, in vantaggio su Scamacca;
  • tornano dalla squalifica De Roon e Ahanor: quest'ultimo si gioca il posto con Kolasinac

