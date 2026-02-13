Sabato alle 18 va in scena Lazio-Atalanta all'Olimpico. Varie assenze per Sarri che è intenzionato a schierare Noslin nel tridente offensivo insieme a Isaksen e Maldini, ex della sfida. Palladino dovrebbe puntare su Krstovic, alle sue spalle Samardzic e Raspadori: ecco le probabili formazioni del match
Probabili Formazioni
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri
- L'allenatore biancoceleste deve fare i conti con varie assenze, a partire dall'ultimo della lista, Pedro: il tridente sarà Isaksen-Maldini-Noslin;
- in difesa sulla sinistra, ballottaggio Tavares/Pellegrini
- a centrocampo out Basic, dovrebbe toccare a Dele-Bashiru dall'inizio;
- squalificato Romagnoli in difesa, dunque Gila e Provstgaard formeranno la coppia centrale
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
- L'allenatore della Dea non potrà contare su De Ketelaere che, in settimana, si è operato al ginocchio: si va verso la soluzione con Samardzic (avanti su Sulemana) e Raspadori alle spalle di Krstovic, in vantaggio su Scamacca;
- tornano dalla squalifica De Roon e Ahanor: quest'ultimo si gioca il posto con Kolasinac