Dove vedere Inter-Juventus

La partita Inter-Juventus, valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 14 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; inviati Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. Appuntamento da non perdere con un ampio pre e postpartita dalle 19.30 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò , Alessandro Del Piero , Stefano Borghi e Aldo Serena .

I numeri di Inter e Juventus

L'Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2N, 4P) e inoltre ha perso le due più recenti. Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati prodotti ben 16 gol (una media di 5,3 a incontro), dopo che nei precedenti sei incontri le reti segnate furono solo nove. Il bilancio delle ultime nove sfide di campionato a San Siro tra Inter e Juventus è in perfetto equilibrio, con tre vittorie a testa e tre pareggi; dopo il 4-4 del 27 ottobre 2024, i nerazzurri possono pareggiare due incontri casalinghi consecutivi in Serie A contro i bianconeri per la prima volta da ottobre 2002 (tre in quell'occasione). Questa è solo la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria in cui l'Inter affronta la Juventus in campionato con almeno 12 punti di vantaggio in classifica - i bianconeri hanno vinto due dei tre precedenti (2-1 il 22 marzo 2008 e 3-2 il 15 maggio 2021 - completa il parziale un successo nerazzurro il 16 aprile 2010, per 2-0). La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1P), tanti successi esterni quanti ne aveva registrati nelle precedenti 14 gare fuori casa in campionato (5N, 5P), tra le gestioni di Thiago Motta, Igor Tudor e l'inizio dell'esperienza con Luciano Spalletti.

Negli scontri diretti tra le prime quattro squadre attualmente in classifica in questa Serie A, l'Inter è quella che ha ottenuto meno punti, appena uno, mentre Juventus, Napoli e Milan sono tutte a quota sette. La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol).