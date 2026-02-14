Dove vedere Lazio-Atalanta

La partita tra Lazio e Atalanta della 25^ giornata di Serie A si gioca sabato 14 febbraio alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Lazio-Atalanta valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 14 febbraio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Atalanta

La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 sfide di Serie A contro l'Atalanta (4V, 4N), anche se ha vinto solo una delle quattro più recenti gare contro i bergamaschi: 1-0 il 6 aprile 2025 al Gewiss Stadium, con una rete di Gustav Eriksen.

L'Atalanta ha evitato la sconfitta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio (3V, 4N) e, dopo l'1-1 del 28 dicembre 2024, può pareggiare due gare esterne di fila contro i biancocelesti per la prima volta dal 1991. La Lazio non ha subito gol nelle ultime due gare contro l'Atalanta in Serie A, dopo che aveva incassato almeno una rete in 15 delle precedenti 17 sfide contro i bergamaschi; i biancocelesti non registrano più clean sheet consecutivi contro questa avversaria nel massimo campionato da gennaio 2013 (quattro). L’Atalanta è rimasta imbattuta nel 2026 in Serie A, grazie a cinque successi e due pareggi. La Lazio è la squadra che ha pareggiato più gare di Serie A da dicembre in avanti: sei; nel periodo, i biancocelesti hanno perso solo due volte, ma hanno trovato appena tre successi.

Nonostante il bilancio dell'Atalanta fuori casa con Palladino in Serie A sia in perfetto equilibrio - due vittorie, due pareggi e due sconfitte - i bergamaschi hanno pareggiato le ultime due trasferte di campionato e non terminano in equilibrio tre gare esterne di fila da dicembre 2020 (in quell'occasione contro Spezia, Juventus e Bologna). La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3N, 2P), proprio la più recente contro il Genoa; inoltre, ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro partite interne e non ha mai subito più di un gol in più incontri domestici di fila in una stagione di Serie A.