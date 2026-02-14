Offerte Sky
Torino-Bologna, le probabili formazioni

Serie A

Per la sfida dell'Olimpico, Baroni ripropone la coppia di attaccanti composta da Adams e Simeone. Come di consueto Vlasic sulla linea dei centrocampisti da 'trequartista nascosto". Italiano ha un dubbio in difesa: Helland o Casale da affiancare a Lucumì. Ballottaggio in attacco: Castro in vantaggio su Dallinga. Diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18. Le probabili di Torino-Bologna

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKYSPORT

Probabili Formazioni

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
PORTIERE
Torino
Luca Marianucci
Luca Marianucci
Difensore DESTRO
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
DIFENSORE CENTRALE
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore SINISTRO
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
ESTERNO DESTRO
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
MEZZ'ALA DESTRA
Torino
Matteo Prati
Matteo Prati
centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
mezz'ala sinistra
Torino
Zakaria Aboukhlal
Zakaria Aboukhlal
ESTERNO SINISTRO
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

La probabile formazione

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni

  • Baroni si affida alla coppia Simeone-Adams in attacco per scardinare la difesa del Bologna;
  • Pedersen e Aboukhlal confermati sulle corsie con Vlasic nella linea dei centrocampisti e con la possibilità di fungere da trequartista all'occorrenza;
  • Marianucci nella difesa a tre con Maripan e Coco.
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
PORTIERE
Bologna
João Mário
João Mário
TERZINO DESTRO
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Eivind Helland
Eivind Helland
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
TERZINO SINISTRO
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
centrocampista centrale
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
TREQUARTISTA DESTRO
Bologna
Simon Sohm
Simon Sohm
TREQUARTISTA CENTRALE
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
TREQUARTISTA SINISTRO
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
PUNTA CENTRALE

La probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumí, Helland, Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano

  • Ballottaggio in difesa per Italiano che deve scegliere chi affiancare a Lucumì: Helland o Casale;
  • Centrocampo un po' più coperto con Freuler e Moro a fare da diga centrale, mentre sulla linea dei trequartisti torna Rowe a sinistra, gioca Bernardeschi a destra e Sohm in mezzo;
  • Italiano non ha ancora sciolto le riserve su chi sarà la punta centrale ma Castro è leggermente favorito su Dallinga.

