Per la sfida dell'Olimpico, Baroni ripropone la coppia di attaccanti composta da Adams e Simeone. Come di consueto Vlasic sulla linea dei centrocampisti da 'trequartista nascosto". Italiano ha un dubbio in difesa: Helland o Casale da affiancare a Lucumì. Ballottaggio in attacco: Castro in vantaggio su Dallinga. Diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18. Le probabili di Torino-Bologna
Probabili Formazioni
La probabile formazione
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni
- Baroni si affida alla coppia Simeone-Adams in attacco per scardinare la difesa del Bologna;
- Pedersen e Aboukhlal confermati sulle corsie con Vlasic nella linea dei centrocampisti e con la possibilità di fungere da trequartista all'occorrenza;
- Marianucci nella difesa a tre con Maripan e Coco.
La probabile formazione
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumí, Helland, Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano
- Ballottaggio in difesa per Italiano che deve scegliere chi affiancare a Lucumì: Helland o Casale;
- Centrocampo un po' più coperto con Freuler e Moro a fare da diga centrale, mentre sulla linea dei trequartisti torna Rowe a sinistra, gioca Bernardeschi a destra e Sohm in mezzo;
- Italiano non ha ancora sciolto le riserve su chi sarà la punta centrale ma Castro è leggermente favorito su Dallinga.