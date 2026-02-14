Offerte Sky
Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match dell'ora di pranzo della domenica, l'Udinese ospita il Sassuolo. Kosta Runjaic dovrebbe far tornare titolare Zaniolo, al centro dell'attacco visto l'infortunio di Davis. Grosso pensa a Lipani per sostituire lo squalificato Matic: davanti ballottaggio Pinamonti/Nzola. Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore di destra
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
difensore di sinistra
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista centrale
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
esterno sinistro
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
trequartista
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante

UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione

Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlström, Miller, Zemura; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. All. Kosta Runjaic

  • con Davis infortunato, davanti dovrebbe tornare titolare Zaniolo, con Atta ed Ekkelenkamp alle sue spalle
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezz'ala destra
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezz'ala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • con Matic squalificato, a centrocampo tocca a Lipani
  • in attacco ballottaggio Pinamonti/Nzola

