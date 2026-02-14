Nel match dell'ora di pranzo della domenica, l'Udinese ospita il Sassuolo. Kosta Runjaic dovrebbe far tornare titolare Zaniolo, al centro dell'attacco visto l'infortunio di Davis. Grosso pensa a Lipani per sostituire lo squalificato Matic: davanti ballottaggio Pinamonti/Nzola. Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo
Probabili Formazioni
UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione
Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlström, Miller, Zemura; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. All. Kosta Runjaic
- con Davis infortunato, davanti dovrebbe tornare titolare Zaniolo, con Atta ed Ekkelenkamp alle sue spalle