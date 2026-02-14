Vigilia di campionato per la Roma che domenica sera alle 20.45 scenderà in campo al "Maradona" contro il Napoli. Gian Piero Gasperini alle 13.30 interverrà in conferenza stampa per presentare il big match contro la squadra di Conte
Batistuta in visita a Trigoria: "Sempre bello tornare"
L'ex attaccante giallorosso ha fatto visita al centro sportivo della Roma per salutare squadra, allenatore e dirigenza.
La conferenza di Gasperini LIVE alle 13.30
