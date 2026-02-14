Offerte Sky
Napoli-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE alle 13.30

live Serie A

Vigilia di campionato per la Roma che domenica sera alle 20.45 scenderà in campo al "Maradona" contro il Napoli. Gian Piero Gasperini alle 13.30 interverrà in conferenza stampa per presentare il big match contro la squadra di Conte

SERIE A, LE PROBABILI DELLA 25^ GIORNATA

LIVE

Batistuta in visita a Trigoria: "Sempre bello tornare"

L'ex attaccante giallorosso ha fatto visita al centro sportivo della Roma per salutare squadra, allenatore e dirigenza.

Roma, chi si rivede? Batistuta in visita a Trigoria. Tutte le foto

In palio punti per la Champions: la classifica

La classifica di Serie A aggiornata

La conferenza di Gasperini LIVE alle 13.30

Vigilia di campionato per la Roma di Gian Piero Gasperini, che domani alle 20.45 farà visita al Napoli. Alle 13.30 l'allenatore giallorosso interverrà in conferenza stampa per presentare il match, da seguire in diretta nel nostro liveblog.

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 14 febbraio, si scende in campo per la 25^ giornata di Serie A. Alle...

Soddisfazione Allegri: "Può essere gara chiave"

milan

L'allenatore del Milan commenta il successo della sua squadra in una partita difficile come...

Dove vedere Pisa-Milan

guida tv

La partita tra Pisa e Milan della 25^ giornata di Serie A si gioca venerdì 13 febbraio alle 20.45...

Locatelli spiega il rapporto rinato con Spalletti

juventus

Il capitano bianconero (che ha parlato alla vigilia di Inter-Juve al posto di Spalletti) ha...

Chivu: "Barella e Calhanoglu a disposizione"

Serie A

L'allenatore nerazzurro alla vigilia del derby d'Italia: "Con Spalletti la Juve ora ha...
