Dove vedere Cremonese-Genoa

La partita Cremonese-Genoa valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 febbraio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cremonese e Genoa

La Cremonese ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in Serie A e non ha mai ottenuto quattro vittorie di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato (tre anche contro il Padova tra il 1995 e il 1996). Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Cremonese dello scorso 29 ottobre, il Genoa potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali contro una singola avversaria neopromossa in Serie A per la prima volta dal 2018/19 contro il Parma. Dopo aver vinto sei delle prime sette sfide contro la Cremonese in Serie A (1P), il Genoa ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite contro i grigiorossi nel massimo campionato; l'ultimo successo del Genoa contro i lombardi nel torneo risale infatti al 2 gennaio 1994 (1-0 con gol di Galante). Nelle ultime 10 giornate di Serie A, la Cremonese è la formazione che ha sia guadagnato meno punti (solo tre - 3N, 7P) che segnato meno reti (soltanto tre), restando a secco di reti ben otto volte nel periodo. La Cremonese ha vinto solo una delle ultime 10 partite allo Zini in campionato (5N, 4P): 2-0 contro il Lecce lo scorso 7 dicembre. In generale, nessuna squadra ha pareggiato più gare casalinghe rispetto ai grigiorossi in questa stagione di Serie A: cinque, al pari di Como e Juventus. Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (lo scorso 6 novembre), il Genoa è 11° in classifica in Serie A con 17 punti in 14 match, al pari dell'Udinese; nel periodo solo Inter (33), Juventus (27) e Como (25) hanno segnato più gol del club ligure (23, come il Milan) in campionato.