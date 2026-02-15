Milan, visita di Gerry Cardinale a Milanello

Gerry Cardinale oggi ha assistito all'allenamento dei rossoneri a Milanello. Si tratta della sua prima visita "post Elliott" nel centro sportivo del Milan. Presenti anche Ibrahimovic, Furlani e Tare

A distanza di quasi un mese (l'ultima volta era stata il 21 gennaio) oggi, domenica 15 febbraio, c'è stata un'altra visita di Gerry Cardinale a Milanello. Si tratta della prima visita a Milanello "post Elliott". L’idea, probabilmente, è quella di far diventare queste apparizioni sempre più costanti. Cardinale ha salutato la squadra ed ha assistito all'allenamento del mattino. C'è stato poi un siparietto con Allegri e soprattutto con Maignan, con le congratulazioni per il rinnovo. Presente tutto il management nel centro sportivo rossonero: Furlani, Ibrahimovic e Tare.