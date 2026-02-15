La partita tra Napoli e Roma della 25^ giornata di Serie A si gioca domenica 15 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Napoli-Roma valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Roma

Il Napoli è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (7V, 4N): l'unico successo dei giallorossi nel periodo è arrivato il 23 dicembre 2023 (2-0 all'Olimpico con gol di Lorenzo Pellegrini e dell'ex Lukaku). Il Napoli ha evitato la sconfitta nelle ultime sette partite casalinghe contro la Roma in Serie A (4V, 3N), l'ultimo successo dei giallorossi in trasferta contro i partenopei in campionato risale al 3 marzo 2018 con Di Francesco allenatore (4-2 in quel caso).

Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide da allenatore contro la Roma in Serie A (5V, 4N), l'ultimo successo dei giallorossi in campionato contro il tecnico salentino risale al 16 febbraio 2013 (in Roma-Juventus 1-0 con gol di Totti). Nelle sfide tra le prime cinque squadre attualmente in classifica in Serie A, la Roma è quella che ha guadagnato meno punti: solo uno in cinque gare (pareggio contro il Milan lo scorso 25 gennaio); i giallorossi sono anche la formazione ad aver segnato meno gol (due) in questi confronti. Dall'altro lato, solo il Milan (11 in cinque match) ha ottenuto più punti del Napoli (10 in sei partite - al pari della Juventus, con cinque sfide). Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 22 gare casalinghe di campionato (16V, 6N). La Roma ha guadagnato almeno 46 punti dopo 24 match stagionali in Serie A per la prima volta dal 2017/18 (47, in quel caso vinse anche la 25ª partita salendo a quota 50 punti). La Roma (7V, 5P) è una delle uniche tre formazioni, insieme a Inter e Brentford, a non aver ancora pareggiato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l'ultimo segno "X" dei giallorossi fuori casa in Serie A risale infatti allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).