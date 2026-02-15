Dove vedere Torino-Bologna

La partita Torino-Bologna, valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 febbraio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Marina Presello. Appuntamento a lle 15.30 con Sky Sunday Football , con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Gianfranco Teotino. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto , con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara , Luca Marchetti e Marco Nosotti . Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini.

I numeri di Torino e Bologna

Il Bologna è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match contro il Torino in campionato (3V, 2N), registrando quattro clean sheet nel periodo; l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza sconfitta contro i granata in Serie A risale al periodo tra il 1965 e il 1968 (sei). Dopo lo 0-0 nel match d'andata dello scorso 29 ottobre, Torino e Bologna potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2020/21. Il Torino non ha segnato in entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Bologna in campionato e solo una volta è rimasto a secco di gol in tre gare interne di fila contro i rossoblù in Serie A: tra il 1933 e il 1935. Dopo l'1-0 contro il Lecce nel match casalingo più recente, il Torino potrebbe vincere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Napoli e Genoa) - mentre l'ultima volta che ha registrato due clean sheet di fila all'Olimpico Grande Torino risale al periodo tra marzo e maggio 2024 (cinque in quel caso). Il Bologna ha perso le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che ha registrato cinque sconfitte consecutive nella stessa stagione di Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2011 con Malesani allenatore. Da inizio dicembre 2025 il Bologna è la squadra che ha sia perso più partite (8 su 12) che subito il maggior numero di reti (23) in Serie A.