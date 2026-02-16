Dove vedere Cagliari-Lecce

inviati Valentina Caruso e Marco Nosotti. Appuntamento con L’Originale dalle 20 e 22.45 . Alessandro Bonan , Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Carlo Pallavicino, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino.

I numeri di Cagliari e Lecce

Il Cagliari ha vinto le ultime due sfide contro il Lecce in campionato e solo una volta ha ottenuto tre successi di fila contro i salentini in Serie A: tra il 1991 e il 1994. Il Cagliari è rimasto imbattuto in 10 delle 11 partite casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 4N), l'unico successo dei giallorossi in trasferta contro i sardi nel massimo campionato risale al 26 febbraio 2012 (2-1 con Serse Cosmi allenatore). Il Cagliari ha vinto le ultime due partite all'Unipol Domus contro Juve ed Hellas Verona. Dopo i due clean sheet interni consecutivi contro Juventus ed Hellas Verona, il Cagliari potrebbe non subire gol in tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2011 con Ficcadenti allenatore. Il Cagliari ha guadagnato 28 punti in questo campionato e nelle precedenti 11 stagioni di Serie A solo nel 2019/20 (32) ne aveva ottenuti di più dopo 24 partite. Dopo il successo per 2-1 contro l'Udinese nel match più recente, il Lecce potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima volta risale infatti alle ultime due giornate dello scorso torneo (contro Torino e Lazio). Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei trasferte di Serie A, realizzando soltanto una rete (1-1 contro la Juventus lo scorso 3 gennaio), dopo che invece aveva ottenuto sette punti nelle prime cinque gare fuori casa in questo campionato (2V, 1N, 2P).