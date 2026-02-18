Con una lettera del presidente Ezio Simonelli, inviata al presidente del Senato La Russa e al ministro dello Sport Abodi, la Lega calcio di Serie A si è schierata contro il disegno di legge sull’azionariato popolare nelle società sportive, all’esame del Senato e ha chiesto che non si applichi alle società professionistiche di Serie A. Nella missiva si riporta la "forte perplessità" sul ddl manifestata "unanimemente dall’assemblea di lega" perché il provvedimento sarebbe "viziato ab origine" e "del tutto lacunoso"

"Forte perplessità" sul disegno di legge sull’azionariato popolare nelle società sportive, all’esame del Senato. L'ha espressa il presidente della Lega calcio di Serie A Ezio Simonelli con una lettera indirizzata al presidente del Senato La Russa e al ministro dello Sport Abodi, chiedendo che il ddl "non si applichi alle società professionistiche di Serie A". La perplessità, si legge nella missiva, è stata manifestata "unanimemente" dall’assemblea di Lega del 16 febbraio scorso. Il provvedimento è definito "viziato ab origine" e "del tutto lacunoso" sull'attuazione alle società sportive quotate in Borsa e perché "dimentica del tutto di introdurre presidi atti a impedire che il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno delle curve si trasferisca - attraverso il cavallo di troia degli enti di partecipazione - anche nella governance societaria". La lettera è stata inviata anche al presidente della commissione Cultura e sport del Senato (che ha approvato il ddl), ai capigruppo di Palazzo Madama e al presidente della Figc. Nel testo la premessa è che "il calcio professionistico di vertice rappresenta una delle principali industrie sportive del nostro Paese sotto il profilo economico, occupazionale e soprattutto fiscale" e che offre un contributo "alla visibilità del nostro Paese e all'attrazione di capitali e investimenti esteri".