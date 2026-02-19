l'intervista
Bernabé: "La strada per la salvezza è ancora lunga. Parma ormai è casa mia"
Il centrocampista spagnolo è uno dei leader dei gialloblù, oggi a +8 sulla zona retrocessione grazie alle recenti vittorie contro Verona e Bologna. La svolta però è arrivata da un pareggio contro il Milan... con gol. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi