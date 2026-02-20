Sabato alle 18 l'Inter capolista è ospite del Lecce. Di Francesco ritrova Banda dopo la squalifica, ma è pronto a confermare l'11 dell'ultima giornata. Chivu recupera Zielinski a centrocampo (dove non ci saranno Barella e Calhanoglu), mentre in attacco si va verso la coppia Bonny-Thuram. Ecco le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Di Francesco
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco
- L'allenatore dei salentini ritrova Banda dopo la squalifica: il calciatore zambiano si gioca una maglia da titolare con Sottil;
- conferme in difesa così come a centrocampo, dove giocheranno Ramadani e Coulibaly;
- in avanti si va di nuovo verso la soluzione Cheddira
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, de Vrji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
- L'allenatore nerazzurro recupera Zielinski a centrocampo, mentre deve fare a meno degli squalificati Barella e Calhanoglu;
- in attacco non ci sarà Lautaro dopo l'infortunio rimediato in Champions: al suo posto favorito Bonny come partner di Thuram;
- nei tre dietro possibile chance dal 1' per De Vrji