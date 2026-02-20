Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Lecce-Inter

Serie A

Sabato alle 18 l'Inter capolista è ospite del Lecce. Di Francesco ritrova Banda dopo la squalifica, ma è pronto a confermare l'11 dell'ultima giornata. Chivu recupera Zielinski a centrocampo (dove non ci saranno Barella e Calhanoglu), mentre in attacco si va verso la coppia Bonny-Thuram. Ecco le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
pubblicità
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Ala destra
pubblicità
Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
Trequartista centrale
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
Ala sinistra
pubblicità
Lecce
Walid Cheddira
Walid Cheddira
Attaccante

Le scelte di Di Francesco

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco

  • L'allenatore dei salentini ritrova Banda dopo la squalifica: il calciatore zambiano si gioca una maglia da titolare con Sottil;
  • conferme in difesa così come a centrocampo, dove giocheranno Ramadani e Coulibaly;
  • in avanti si va di nuovo verso la soluzione Cheddira
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Stefan de Vrij
Stefan de Vrij
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Davide Frattesi
Davide Frattesi
Mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
Attaccante
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, de Vrji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

  • L'allenatore nerazzurro recupera Zielinski a centrocampo, mentre deve fare a meno degli squalificati Barella e Calhanoglu;
  • in attacco non ci sarà Lautaro dopo l'infortunio rimediato in Champions: al suo posto favorito Bonny come partner di Thuram;
  • nei tre dietro possibile chance dal 1' per De Vrji

Serie A: Altre Notizie

Dubbio McTominay: "Problema al tendine da gestire"

napoli

McTominay resta in dubbio per Atalanta-Napoli, in programma domenica 22 alle 15. In un'intervista...

Milan, 40 anni fa iniziava l'era Berlusconi

sul canale 210

Esattamente quaranta anni fa, Berlusconi diventava proprietario del Milan. Su Sky Sport Legend...

Lautaro, risentimento al soleo: salta il derby

Serie A

Comunicato dell'Inter per fare il punto sulle condizioni di Lautaro Martinez. Confermato il...

Il calendario della 26^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, la ventiseiesima giornata di...

Zappi, ricorso respinto: resta inibizione 13 mesi

la sentenza

La Corte d'Appello federale ha respinto il ricorso presentato dal presidente degli arbitri...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE