Sabato alle 18 l'Inter capolista è ospite del Lecce. Di Francesco ritrova Banda dopo la squalifica, ma è pronto a confermare l'11 dell'ultima giornata. Chivu recupera Zielinski a centrocampo (dove non ci saranno Barella e Calhanoglu), mentre in attacco si va verso la coppia Bonny-Thuram. Ecco le probabili formazioni

