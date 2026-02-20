Il risentimento al soleo accusato da Lautaro costringerà il capitano dell’Inter a circa un mese di stop. Salterà sicuramente il derby (e l'eventuale ottavo di Champions, se i nerazzurri superassero i playoff con il Bodo/Glimt) e potrebbe rientrare per la partita prima della sosta. Ma si potrebbe anche decidere di non rischiare, e rivederlo nel big match contro la Roma

LAUTARO, LE NEWS SULL'INFORTUNIO