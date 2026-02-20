Infortunio Lautaro, quante e quali partite dell'Inter salterà
Il risentimento al soleo accusato da Lautaro costringerà il capitano dell’Inter a circa un mese di stop. Salterà sicuramente il derby (e l'eventuale ottavo di Champions, se i nerazzurri superassero i playoff con il Bodo/Glimt) e potrebbe rientrare per la partita prima della sosta. Ma si potrebbe anche decidere di non rischiare, e rivederlo nel big match contro la Roma
- La smorfia con cui Lautaro Martinez è uscito dal campo del Bodo/Glimt, sostituito al 61’, lasciava presagire che non fosse un infortunio lieve. E lo stesso Chivu, al termine della partita, aveva subito commentato con quel poco rassicurante “Starà fuori un po’”.
- Ora, dopo gli esami ai quali il capitano dell’Inter è stato sottoposto, c’è la certezza che non ci siano lesioni, ma un risentimento al soleo della gamba sinistra che merita comunque attenzione. E che equivale a circa un mese di stop.
- Circa un mese: vorrebbe dire poter rientrare in tempo per l'ultima gara prima della sosta nazionali (prevista dal 23 al 31 marzo), nel weekend del 21-22 marzo. Ma tutto sarà valutato in itinere (è previsto un primo controllo già la prossima settimana) e si deciderà come procedere anche in base alle risposte. Trattandosi di un muscolo delicato si potrebbe anche pensare di non rischiare e attendere dopo la sosta.
- 21 febbraio ore 18
- 24 febbraio ore 21
- 28 febbraio ore 20.45
- 3 marzo ore 21
- weekend 7-8 marzo
- 10-11 marzo
- weekend 14-15 marzo
- 17-18 marzo
- weekend 21-22 marzo
- weekend 4-5 aprile
- COMO-INTER (Serie A, 32^ giornata, weekend 11-12 aprile)
- INTER-CAGLIARI (Serie A, 33^ giornata, weekend 18-19 aprile)
- INTER-COMO (Coppa Italia, semifinale di ritorno, 22 aprile)