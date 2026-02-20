Col Como c'è qualcosa che non bisogna fare? Quanto cambia il Como senza Nico Paz?

"Il Como è una squadra forte, che sa usare quelli che sono gli insegnamenti del suo allenatore, secondo me un allenatore forte con grandissima qualità da trasferire alla squadra. Era lui l'esempio del giocatore completo e vuole trasferire questo ai suoi. Per lui il controllo della partita è la semplicità su cui costruire tutto e secondo me lo sta facendo bene. Lo reputo uno dei allenatori più bravi che abbiamo, sono stato anche a vederlo mentre allenavo la Nazionale e ho avuto quella sensazione lì. Nelle ultime partite si sono messi a giocare col 3-4-2-1 e al di là di Paz, un giocatore di livello super top, c'è un valore di squadra. Le insidie ci sono, però poi sono altrettanto convinto che la nostra squadra sappia riprendere in mano la situazione, perché era arrivata a un livello di gioco che non siamo riusciti poi a difendere. La mia squadra ha molto del 'bravo ragazzo' ma anche di quello 'intelligente' e mi voglio appoggiare a questo"