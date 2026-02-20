Juventus-Como, la conferenza di Spalletti: "Usiamo Istanbul come elastico per reagire"
Dopo il pesante ko in Champions, la Juventus riparte dal campionato: alla vigilia della partita contro il Como (in programma sabato alle 15), Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa: "Il ricorso per Kalulu è un atto dovuto della società davanti a due ingiustizie evidenti - ha detto -. Useremo Istanbul come elastico per darci carica e reagire. Bremer non ci sarà, David è convocato. Fabregas tra i migliori, oltre a Paz c'è un valore di squadra"
Si aspettava una squadra più matura dopo 4 mesi della sua gestione?
"Personalità e carattere: il talento se non è supportato da questi elementi... è la base per qualsiasi cosa. Bisogna essere un po' tosti nella vita, non subire le cose come gli altri vogliono farcele arrivare. Dopo queste sconfitte, la situazione richiede di vederti con un certo equilibrio e forza mentale"
A proposito del suo futuro e della sua permanenza, lei pensa di poter anticipare i tempi per dare un segnale di stabilità? O iniziano a venire dubbi anche a lei visto come stanno andando le cose?
"Io non cerco cose differenti, cerco un campo di calcio con un pallone e dei ragazzi da allenare. Se fosse questa la necessità effettivamente si colmerebbe subito"
Col Como c'è qualcosa che non bisogna fare? Quanto cambia il Como senza Nico Paz?
"Il Como è una squadra forte, che sa usare quelli che sono gli insegnamenti del suo allenatore, secondo me un allenatore forte con grandissima qualità da trasferire alla squadra. Era lui l'esempio del giocatore completo e vuole trasferire questo ai suoi. Per lui il controllo della partita è la semplicità su cui costruire tutto e secondo me lo sta facendo bene. Lo reputo uno dei allenatori più bravi che abbiamo, sono stato anche a vederlo mentre allenavo la Nazionale e ho avuto quella sensazione lì. Nelle ultime partite si sono messi a giocare col 3-4-2-1 e al di là di Paz, un giocatore di livello super top, c'è un valore di squadra. Le insidie ci sono, però poi sono altrettanto convinto che la nostra squadra sappia riprendere in mano la situazione, perché era arrivata a un livello di gioco che non siamo riusciti poi a difendere. La mia squadra ha molto del 'bravo ragazzo' ma anche di quello 'intelligente' e mi voglio appoggiare a questo"
Avete la percezione che i prossimi 8 giorni possono indirizzare in maniera decisa la stagione?
"Certo e io sono convinto che la nostra squadra avrà una reazione evidente"
Ci sono due o tre cose in particolare che la Juve dovrebbe fare diversamente da Istanbul?
"Sicuramente non farsi cacciare fuori dopo 10 minuti. Noi vorremmo essere giudicati da partite in cui si gioca 11 contro 11, poi c'è quella di Bergamo dove è comunque una sconfitta... A volte bisogna correre di più, a volte pressare di più, a volte bisogna ragionare meglio. Non bisogna farsi tirare dentro quello che è il caos dei ribaltamenti delle partite, ma mantenere la testa lucida. In queste ultime partite ci siamo lasciati un po' coinvolgere emotivamente, non siamo stati bravi a nascondere le nostre incertezze e lì l'avversario si prende dei vantaggi"
In porta è possibile vedere Perin o si continua con Di Gregorio?
"Secondo me le responsabilità le abbiamo tutte uguali, quindi si continua con Di Gregorio"
L'altra sera dicendo 'dobbiamo cambiare registro' si riferiva a livello tattico o ai giocatori?
"Ci sono cose che si possono dire in conferenza stampa e altre no, questa è una di quelle che non si può dire. I famosi tre passi indietro sono stati trattati nella riunione con i calciatori e possono essere quelli per prendere la ricorsa, usarli come elastico per avere una reazione forte. Vedremo se sarà così"
Cosa manca a Openda per avere una chance da titolare?
"O titolare o riserva cambia poco. Penso che la cosa fondamentale è che David ha un po' più di possibilità relazionale con la squadra, se noi ci disuniamo perdiamo di efficacia e di forza. La nostra crescita sta nel gioco collettivo e in questo modo assomiglia nella somma delle singole qualità dei nostri giocatori. Il calcio è diventato ibrido"
In attesa del responso Figc Kalulu, Il punto sugli infortunati? Locatelli e McKennie sono diffidati: uno dei due può riposare?
"Per Kalulu è un atto dovuto della società, perché trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prenderne atto. Bremer non sarà della partita, David è convocato e non ha una sicurezza di poter giocare tutta la partita, poi valuteremo se farlo giocare subito o no. Locatelli sembra non sentire la stanchezza, è sempre molto presente a livello di spirito, McKennie la vedo dura di farne a meno, anche perché soprattutto in determinati ruoli squalifiche e infortuni ci fanno essere un po' corti"
Quanti sono serviti questi giorni per recuperare un po' di energie mentali in vista di domani?
"A volte ci sono cose che riesci a vedere e percepire, però poi ti perforano lo stesso anche se sono ingiuste, quindi devi prenderne atto e deciderne cosa farne di quella cosa che ti è accaduta. La reazione è sicuramente un valore, ma è la consapevolezza della squadra che poi dice se rimani fermo o tenti ancora di crescere. Si fanno delle analisi in maniera obiettiva, come abbiamo tentato di dire più volte questo dolore dobbiamo usarlo come un elastico che dia carica per la prossima partita"
La quarta maglia della Juventus è rivoluzionaria. FOTO
Come stanno Bremer e David
Spalletti in conferenza dovrebbe chiarire anche come stanno Bremer e David; si spera nel recupero, anche se ieri i due si sono allenati a parte. La coppia difensiva, senza Bremer e lo squalificato Kalulu, dovrebbe essere composta da Gatti e Kelly
I prossimi impegni della Juventus
La Juve viene dal pesante 5-2 incassato in Turchia dal Galatasaray e il 25 febbraio sarà chiamata a una complicatissima rimonta nella gara di ritorno. Poi, domenica 1° marzo, andrà a giocare in casa della Roma
Verso Juve-Como: Spalletti parla alle 16
Tra i due impegni di Champions (le gare di andata e di ritorno dei playoff contro il Galatasaray), la Juventus deve pensare al campionato. Sabato 21 febbraio alle 15 ospiterà il Como per una sfida tutt'altro che semplice e che, classifica alla mano, vale come uno scontro diretto per la corsa all'Europa. Luciano Spalletti presenta i temi della gara nella conferenza della vigilia, oggi alle 16. Qui le sue parole in diretta