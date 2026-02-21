La partita Cagliari-Lazio, valida per la 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi; inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci. Appuntamento poi con Saturday Night, dalle ore 19.30 e dalle 22.40: in studio Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Cagliari e Lazio

Il Cagliari non vince da 21 partite di Serie A contro la Lazio - tre pareggi e ben 18 sconfitte nel parziale - l'ultimo successo del Cagliari contro i biancocelesti nel massimo campionato risale al 19 maggio 2013: 1-0 grazie alla rete di Dessena. La Lazio ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A disputate contro il Cagliari. Dopo avere vinto tutti i primi cinque incroci casalinghi in assoluto in Serie A contro la Lazio, il Cagliari ha conquistato lo stesso numero di successi in tutte le successive 33 gare interne contro i biancocelesti nella competizione (11N, 17P), perdendo tutte le sei più recenti, con un punteggio complessivo di 14-4. Dopo tre vittorie di fila, il Cagliari ha perso le ultime due gare di campionato, entrambe per 0-2. Dopo tre sconfitte interne di fila rimediate tra settembre e ottobre scorsi, il Cagliari ha perso soltanto due delle ultime sette partite (3V, 2N) giocate all'Unipol Domus in questo campionato; tuttavia, una di queste è arrivata proprio nell'ultimo turno contro il Lecce (0-2). La Lazio non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime nove partite di campionato, per un bilancio di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte nel periodo, inclusa quella dell'ultimo turno contro l'Atalanta; i biancocelesti potrebbero subire due ko consecutivi nel girone di ritorno della Serie A per la prima volta da marzo 2024 (tre in quel caso), quando sulla panchina dei capitolini sedeva ancora Maurizio Sarri. La Lazio ha chiuso in parità le ultime due trasferte di campionato (contro Lecce e Juventus); i bianconcelesti non pareggiano tre match esterni di fila in un singolo torneo di Serie A da gennaio-marzo 2016 (sei in quella occasione con Pioli).