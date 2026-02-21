Genoa-Torino alle 12:30 dà il via alla domenica di Serie A. Qualche dubbio di formazione a centrocampo per De Rossi mentre in attacco dovrebbe esserci la coppia Vitinha-Colombo dal 1'. Nell'undici iniziale di Baroni c'è un ballottaggio tra Zapata e Kulenovic per affiancare Simeone: di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- L'allenatore di Ostia dovrebbe proporre Martin dal 1', con Norton-Cuffy sul lato opposto;
- in avanti dovrebbe giocare il tandem Vitinha-Colombo;
- a centrocampo favorito Messias, ma potrebbe anche essere impiegato Amorim con il passaggio al 3-4-2-1
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Marianucci, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata. All. Baroni
- In attacco mancherà Adams: ballottaggio tra Zapata e Kulenovic per affiancare Simeone, col colombiano favorito;
- a centrocampo Lazaro è in vantaggio su Aboukhlal sugli esterni, Vlasic è la certezza in mezzo;
- il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Marianucci, Maripan e Ismajli in vantaggio su Coco