Genoa-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Genoa-Torino alle 12:30 dà il via alla domenica di Serie A. Qualche dubbio di formazione a centrocampo per De Rossi mentre in attacco dovrebbe esserci la coppia Vitinha-Colombo dal 1'. Nell'undici iniziale di Baroni c'è un ballottaggio tra Zapata e Kulenovic per affiancare Simeone: di seguito le probabili formazioni

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale di sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Junior Messias
Junior Messias
Mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Vitinha
Vitinha
Attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

Le scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • L'allenatore di Ostia dovrebbe proporre Martin dal 1', con Norton-Cuffy sul lato opposto;
  • in avanti dovrebbe giocare il tandem Vitinha-Colombo;
  • a centrocampo favorito Messias, ma potrebbe anche essere impiegato Amorim con il passaggio al 3-4-2-1
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Luca Marianucci
Luca Marianucci
Difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala destra
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
Centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Mezzala sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno sinistro
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
Attaccante

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Marianucci, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata. All. Baroni

  • In attacco mancherà Adams: ballottaggio tra Zapata e Kulenovic per affiancare Simeone, col colombiano favorito;
  • a centrocampo Lazaro è in vantaggio su Aboukhlal sugli esterni, Vlasic è la certezza in mezzo;
  • il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Marianucci, Maripan e Ismajli in vantaggio su Coco

