Fabregas: "Il Como diventa forte se ha continuità"

Juventus-Como, Fabregas: "La mia squadra diventa forte se ha continuità"COMO
Colpo del Como all'Allianz Stadium per un successo ritrovato in campionato dopo quasi un mese. Ne ha parlato Cesc Fabregas: "Abbiamo avuto un atteggiamento serio e segnato il gol del 2-0, serviva per vincerla altrimenti la Juve ti mangia. E Butez ha fatto una sola parata in tutta la partita". E sull'assenza di Nico Paz: "Se la squadra sente che può vincere anche senza di lui allora è importante"
A distanza di un mese riecco la vittoria in campionato, e che vittoria. Colpo del Como nella corsa alla prossima Champions, 2-0 sul campo della Juventus che fortifica il sesto posto a -1 proprio dai bianconeri. Un'impresa maturata senza lo squalificato Nico Paz, un gol per tempo targato Vojvoda e Caqueret per ripetere con lo stesso risultato il successo dell'andata. Inevitabilmente soddisfatto Cesc Fabregas: "Mi è piaciuto come la squadra ha avuto un atteggiamento serio. Questa squadra diventa forte se abbiamo la continuità. Siamo venuti all’Allianz Stadium contro una squadra fortissima e un allenatore che ha permesso alla Juve di svoltare: i ragazzi hanno fatto una partita top e una cosa diversa, cioè segnare il 2-0 a metà ripresa. Era quello che serviva per vincere. Contro la Juve se non fai il secondo ti mangiano, siamo stati bravi a segnarlo e a gestire. Butez ha fatto una sola partita e questo significa che i ragazzi sono diventati forti in tutte le fasi del gioco. Quando giochi queste partite ci sono momenti in cui il giocatore tecnico deve gestire la gara, altrimenti perdi palloni e fiducia. A noi serve gente con coraggio e che trovi le soluzioni che proviamo in allenamento. Ma si può giocare anche con uomini diversi, dipende dalle sensazioni dell’allenatore. Ci sono tantissime partite nei 90 minuti. I ragazzi hanno sentito la gara, da spagnolo dico che la Juve è il Real Madrid d’Italia e per questo sono soddisfatto e orgoglioso".
Approfondimento
"Vincere senza Nico Paz è stato importante"
Fabregas ha risposto anche ad altre domande dall'ispirazione per l'Arsenal di Wenger all'assenza di Nico Paz: "Wenger era il mio maestro, un secondo papà per me che lavorava tantissimo sulle transizioni. Ho imparato tantissimo da lui. Senza Nico abbiamo fatto un altro passo in avanti, mentirei dicendo che non era importante. Lui è tra quelli che gioca di più, ma se la squadra sente che può vincere senza di lui è importante". Nessuna risposta invece sulla candidatura del Como alla corsa Champions: "Non è importante per noi. Forse potrei farlo fra due o tre anni, ma siamo in un momento troppo importante. Due anni fa eravamo in Serie B, dobbiamo continuare a creare una strada e un’identità vincendo più partite possibili".