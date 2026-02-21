Fabregas: "Il Como diventa forte se ha continuità"

A distanza di un mese riecco la vittoria in campionato, e che vittoria. Colpo del Como nella corsa alla prossima Champions, 2-0 sul campo della Juventus che fortifica il sesto posto a -1 proprio dai bianconeri. Un'impresa maturata senza lo squalificato Nico Paz, un gol per tempo targato Vojvoda e Caqueret per ripetere con lo stesso risultato il successo dell'andata. Inevitabilmente soddisfatto Cesc Fabregas: "Mi è piaciuto come la squadra ha avuto un atteggiamento serio. Questa squadra diventa forte se abbiamo la continuità. Siamo venuti all’Allianz Stadium contro una squadra fortissima e un allenatore che ha permesso alla Juve di svoltare: i ragazzi hanno fatto una partita top e una cosa diversa, cioè segnare il 2-0 a metà ripresa. Era quello che serviva per vincere. Contro la Juve se non fai il secondo ti mangiano, siamo stati bravi a segnarlo e a gestire. Butez ha fatto una sola partita e questo significa che i ragazzi sono diventati forti in tutte le fasi del gioco. Quando giochi queste partite ci sono momenti in cui il giocatore tecnico deve gestire la gara, altrimenti perdi palloni e fiducia. A noi serve gente con coraggio e che trovi le soluzioni che proviamo in allenamento. Ma si può giocare anche con uomini diversi, dipende dalle sensazioni dell’allenatore. Ci sono tantissime partite nei 90 minuti. I ragazzi hanno sentito la gara, da spagnolo dico che la Juve è il Real Madrid d’Italia e per questo sono soddisfatto e orgoglioso".

